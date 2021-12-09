"Жир лишний обрезали": Загремевшую в скандал с ретушью Чехову поймали

Анфиса Чехова рассказала о фотошопе на своих фото.

Артистка отдыхает в Абу-Даби и поэтому решила порадовать поклонников очередными фото в купальнике. "Фото почти не фотошопила! Объемы точно не уменьшала. Только выгладила кожу и убрала все шероховатости", – поделилась Анфиса. Она заявила, что собирается быть в своем блоге более натуральной, хоть и считает, что фото нужно ретушировать.

Несмотря на признание артистки, поклонники увидели, что исправлений на фото гораздо больше, чем говорит Чехова. Ее поймали на более серьезной ретуши, некоторые решили, что коррекция не совсем удачная.

"На 2 и 4 фото вышло как будто бы у вас на животе вертикальный шрам", "Даа, я тоже подумала шрам. Ну это ведь не может быть шрам", "Может специально подрисовали, чтобы пообсуждали", "А что за полоса до пупка?", "Жир лишний обрезали", "Небольшая коррекция фотографиям не помешает, а так я за реальность", "Ну почему попу то не показываете?! Целлюлит наверно такой, что аж стыдно", "Вы правда не делали операцию на желудок? Как будто шрам на животе?", – написали комментаторы.

Ранее Анфиса Чехова уже попадала в ситуацию, когда подписчики обвиняли ее в чрезмерном увлечении фоторедакторами. Тогда звезду это сильно задело, однако использовать из она не перестала.