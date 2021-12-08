Сын разочарованной Айзы отрекся от Гуфа: Проблемы с головой

После того, как бывший супруг Айзы вышел из тюрьмы, они снова начали проводить время вместе. Многих поклонников насторожил тот факт, что экс-возлюбленные снова живут под одной крышей.

При этом Долматова не постеснялась показать этот момент в "историях" своего личного блога. Публика тут же спросила, есть ли что-то между ними, но инстадива принялась все отрицать. Теперь она выложила пост, в котором сообщила о наболевшем. По мнению ведущей, эта публикация является ее лучшей за все время ведения личного блога.

Айза отметила, что женщины часто плачут из-за мужчин, у которых имеются "проблемы с головой". Она подчеркнула, что все идет из семьи, а у многих людей уже в детстве все было крайне негладко. По мнению ведущей, почти все являются не совсем здоровыми еще со школьной скамьи, а затем продолжают нести эту "болезнь" и своим детям.

Знаменитость указала, что за свою жизнь прошла через многие трудности и совершала ошибки. Однако единственное, что, по ее словам, нельзя делать – ставить себя выше своих детей, позволяя, чтобы собственные неурядицы отражались на них. Она жалеет о том, что рассказала публике о ситуации дома.

Айза призналась, что сейчас в ее семье все крайне запутано. Дива подчеркнула, что они с Дмитрием Анохиным стараются, чтобы все было хорошо с детьми. Она отметила, что Сэм, который является ребенком Гуфа, больше не считает его своим папой. Этот момент особенно насторожил аудиторию, но пока звезда больше никак не прокомментировала собственное высказывание. Знаменитость написала, что с Алексеем Долматовым она позднее обязательно наладит отношения, но пока он якобы не готов.

