Гуф снова женится: Униженная Айза "поседела от зависти"

Еще десять лет назад о большой любви Гуфа и Айзы говорила вся страна. Рэпер посвящал своей избраннице романтичные треки, у них родился сын Сэм, счастье казалось безграничным. Однако после шести лет брака пара распалась с большим скандалом.
К удивлению россиян, в 2021 году экс-супруги заявили о воссоединении. Айза была на седьмом небе от счастья и рассказала, что Гуф оставил ради нее свою девушку Юлию. Поклонники ликовали, поскольку рэпер решил вернуть ушедшую любовь, но уже через считанные дни стало понятно, что радоваться нечему. Айза заявила, что Гуф обманул ее и продолжил отношения с Юлией.
Наконец, рэпер сообщил в своем "Инстаграм". что женится. Личность невесты пользователи Сети определили без труда. Та самая Юлия подтвердила факт замужества на своей страничке. В комментариях к публикации Гуфа народ сразу вспомнил про Айзу и отметил, что она кусает локти. Кто-то посочувствовал ей, а кто-то наоборот позлорадствовал.
"Айза там, наверное, поседела от зависти", "Где-то плачет одна Айза", "Эх. Упустил в свое время красавицу Айзу. Теперь с пустышкой жизнь придется коротать", — выразились комментаторы.
Униженная женщина пока не дает комментариев в личном блоге, но понимает, что их от нее ждут. Когда Гуф объявил о свадьбе, она разместила в "Сторис" грустные ролики. На видео Айза Долматова одиноко лежит в постели и всхлипывает, пока ее пытается растормошить лысая кошка.
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