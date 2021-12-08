Ученики трогательно простились с Градским: Пели и плакали

28 ноября из жизни ушел Александр Градский. Близкие, поклонники и ученики не могут поверить в случившееся до сих пор.

Артист работал до последнего. Даже в момент, когда многие призывали его прекратить и отправиться на заслуженный отдых, он не бросил свою команду из шоу "Голос". На съемочной площадке дежурили врачи, чтобы, если что-то случится, успеть помочь знаменитости. Однако от госпитализации певец отказывался.

Александр Градский активно строил планы. Он верил в то, что болезнь отступит, его сын донесет до него не только первые слова, а он еще будет активно развиваться как наставник в программе. Судьба распорядилась иначе. В какой-то момент артисту стало плохо в собственной ванной. Медицинские работники не смогли спасти жизнь маэстро.

Трагедии не ожидал никто, многие не могли поверить в то, что это произошло. Для большинства артистов Александр Борисович был наставником не только в музыке, но и в жизни. Дима Билан накануне рассказал, как посетил его могилу. Певец тяжело переживает потерю. Как сообщает "Пятый канал", участники команды Градского выступили с номером на концерте в "Крокус Сити Холле". Выход ученики посвятили ему, исполнив композицию "Как молоды мы были".

В "историях" своего личного блога Алишер Керимов опубликовал кадры, на которых он солирует. Многие указали, что он якобы пытался подрожать учителю, другие же просто похвалили артиста. "Будем помнить Вас, маэстро", – написал он. Стоя на сцене, они пели, но не могли сдержать слез.

