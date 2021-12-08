Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Внучка работает за нищенскую зарплату, сын с семьей ночует в мотелях: как живут наследники Якубовича
"Страшилище – жуть": Изуродованный сын Яковлевой дошел до крайности
"Это наша дочка!": 67-летняя Успенская ошарашила признанием о ребенке от 45-летнего Баскова
Изувеченную Бузову экстренно госпитализировали: Капельницы и физиотерапия
партнеры
Среда
8 декабря
Лента новостей
08:47
С 1 января семьи с детьми ждет увеличение социальных выплат
08:43
Истощенный Басков напугал россиян: Чувство голода и потухшие глаза
06:00
День памяти священномученика Климента: что нельзя делать 8 декабря 2021 года
04:10
Устроил пьяный дебош, погряз в зависимости и едва не покончил с собой: до чего докатился Никита Ефремов
02:04
Гадание на картах и предательство: за что Асмус извинилась перед подругой
00:01
В Совфеде оценили идею запрета на алкоголь в новогодние праздники
23:57
К чему снится хомяк
23:52
Россиянин попытался прибить свои гениталии к Красной площади
23:41
Подмосковные врачи удалили пациенту опухоль весом пять килограммов
22:15
"Никогда не проверяла": Барановская проревела всю ночь из-за сына
21:55
"Был алкоголиком": известный артист раскрыл шокирующие данные об Абдулове
21:38
"Что за фигня?!": участница сбежала со съемок "Давай поженимся!" из-за неудобного вопроса Гузеевой
21:33
"Это несмешно": Клара Новикова похоронила Comedy Club
21:01
Американцы пригрозили русским "вторым Чернобылем" из-за Украины
21:00
Правительство хочет приучить россиян к заботе о природе с помощью нового закона
20:38
Утяшева вскипела после информации о своем увольнении из шоу "Танцы"
20:04
Как проходит засекреченная встреча Путина и Байдена
20:02
Рак груди, переезд и смерть близких: как живет 74-летняя народная артистка России Клара Новикова
19:35
"Сделать кому-нибудь ребенка": появилась информация о новых детях Диброва
19:34
Прогнозы неутешительные: Что происходит с детьми Пугачевой и Галкина
19:25
Путин назвал главную проблему России
19:25
Вскрылась неприятная правда о дуэте Медведевой и Милохина
18:57
"У меня уже детская давно есть": наплевавшая на страшный диагноз Макеева готовится к родам
18:50
Награжденный на конкурсе Аверин утер нос проигравшему Домогарову: Не достоин
18:37
Лукашенко о смене режима в Белоруссии: Я наелся властью и Конституциями
18:27
Ушитые коленки и отрезанный живот: что сделала с собой бывшая наркоманка Дана Борисова
18:16
Медведева и Милохин довели Тарасову до невменяемого состояния
18:14
Вышел тизер сериала "Крамора" с Козловским: православные бунтовали против проекта
18:06
"Нужно чемодан денег": Брызжущая ядом Волочкова посягнула на Большой театр
18:04
Убившему двух человек в московском МФЦ грозит пожизненное заключение
17:40
Омикрон-штамм коронавируса может стать живой вакциной и завершить пандемию – вирусолог Чумаков
17:19
Изуродованная Зудина вызвала шок
17:18
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
16:58
"Заберу твою жизнь": звезда "Мира Дикого Запада" переоборудовала дом в бункер из-за угроз Мэнсона
16:55
"Перенял мою шизофрению": мать раскрыла главный недостаток Тимати
16:45
"Мимика, лицо, волосы – все ее": рассекречена мать детей Киркорова
16:44
"Жалко": Пугачева не устояла при взгляде на больного Данилко
16:40
Эксперт предсказал проблемы рынку новостроек в 2022 году
16:12
Злейшие враги: за облитую грязью тираншу Сару Джессику Паркер вступился мужчина мечты
16:10
Стрельба с жертвами в МФЦ на юго-востоке Москвы: все подробности
16:02
Вырезали из эфира: кто и почему "закрыл" заткнувшую всех Лопыреву
16:01
"Ей было не до воспитания": известная актриса бросила полугодовалую дочь из-за мужика
15:59
Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на Юго-Востоке Москвы: есть раненые
15:47
"Зубы как унитазы": Наташу Королеву спутали с Надеждой Бабкиной
15:45
Плевавший на похороны Градского Билан заявился на его могилу после пьяного скандала
15:44
Британские СМИ: началась передача власти от Елизаветы II к принцу Чарльзу
15:31
"Ни фигуры, ни красоты": вышедшая в свет в пижаме Рудковская вызвала оторопь
15:14
В Сети появилось предсмертное видео Рудинштейна: Достойно проходил испытания
15:14
Медики ужаснулись от вида избитой и раздавленной звезды сериала "Оттепель"
15:12
Порошенко "дал указания" Байдену перед его беседой с Путиным
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Возмездие настигло": Цымбалюк-Романовская плюнула в мертвого подлеца Рудинштейна
Ходит голышом и сплавляет сына другим людям: что известно о молоденькой жене 63-летнего Ширвиндта
По лысине не скучаю: 46-летний Аверин с густой копной волос потряс феноменальным преображением
Знаменитая артистка закатила публичную истерику правдорубке Кудрявцевой: Это просто аморально
Обида до гроба: Рудинштейн перед смертью запретил приглашать на свои похороны Ярмольника
Американцы пригрозили русским "вторым Чернобылем" из-за Украины
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Истощенный Басков напугал россиян: Чувство голода и потухшие глаза

Истощенный Басков напугал россиян: Чувство голода и потухшие глаза

Николай Басков часто выходит в свет. Артист готов работать на любую аудиторию, что недавно доказал еще раз, выпустив уже вторую композицию вместе с Даней Милохиным.
прочитано 60 раз

Многие критикую исполнителя за то, что он якобы не совсем правильно использует свой талант и данные, так как якобы мог добиться еще больших успехов. Другие же не перестают восхищаться тем, как исполнитель умеет идти в ногу со временем и ничего не бояться. Он прибыл на "Новую песню года".

ПО ТЕМЕ

Извращенцы: заговорили об отношениях между Басковым и Милохиным

"Это наша дочка!": 67-летняя Успенская ошарашила признанием о ребенке от 45-летнего Баскова

 Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Публика ахнула, когда на красной дорожке появился Николай Басков. Все дело в том, что он сильно похудел и выглядит теперь совсем иначе. Многие отметили, что в певец будто нашел машину времени и вернулся на несколько десятилетий назад. Другие же указали на то, что теперь у звезды якобы потухли глаза.

При этом сам артист вовсе не согласен с этим тезисом. Он уверяет, что находится в прекрасной форме и очень доволен. Натуральный блондин не скрывает, что ради такой фигуры ему приходится постоянно голодать. Делает он это по специальной схеме, чтобы организм не страдал.

Николай Басков раскрыл тайну диеты .Сейчас он весит 76 килограммов, но продолжает работать над собой. Он отметил, что после сна завтракает почти сразу, затем не ест около восьми часов, а после – около 16 часов. Исполнитель подчеркнул, что чувствует себя хорошо, а на праздниках даже позволяет себе "запретные" продукты для радости.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 декабря 2021, 08:43 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Рак груди, переезд и смерть близких: как живет 74-летняя народная артистка России Клара Новикова

Звезда не унывает
Шоу-бизнес

Ушитые коленки и отрезанный живот: что сделала с собой бывшая наркоманка Дана Борисова

Звезда преобразилась
Шоу-бизнес

"Ей было не до воспитания": известная актриса бросила полугодовалую дочь из-за мужика

Женщина заявила, что влюбилась
Шоу-бизнес

"Зубы как унитазы": Наташу Королеву спутали с Надеждой Бабкиной

Что не так с лицом певицы

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Здоровье

Омикрон-штамм коронавируса может стать живой вакциной и завершить пандемию – вирусолог Чумаков
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
В России за сутки выявили 31 096 заразившихся ковидом
"Омикрон-штамм – не главный враг": вирусолог Альтштейн о смертях от коронавируса

Спорт

Вскрылась неприятная правда о дуэте Медведевой и Милохина
Медведева и Милохин довели Тарасову до невменяемого состояния
"Ты сидишь и видишь, как он играет": Барановская рассказала о новой любви
Не сумевшая отмыться после скандала Загитова покинула страну

Регионы

В Новосибирске снежная глыба упала на женщину с ребенком
В Самаре на территории птичьего рынка разгорелся пожар
При взрыве газа в жилом доме под Новосибирском пострадал человек
На Сахалине сухогруз сел на мель
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+