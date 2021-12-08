Истощенный Басков напугал россиян: Чувство голода и потухшие глаза

Николай Басков часто выходит в свет. Артист готов работать на любую аудиторию, что недавно доказал еще раз, выпустив уже вторую композицию вместе с Даней Милохиным.

Многие критикую исполнителя за то, что он якобы не совсем правильно использует свой талант и данные, так как якобы мог добиться еще больших успехов. Другие же не перестают восхищаться тем, как исполнитель умеет идти в ногу со временем и ничего не бояться. Он прибыл на "Новую песню года".

Публика ахнула, когда на красной дорожке появился Николай Басков. Все дело в том, что он сильно похудел и выглядит теперь совсем иначе. Многие отметили, что в певец будто нашел машину времени и вернулся на несколько десятилетий назад. Другие же указали на то, что теперь у звезды якобы потухли глаза.

При этом сам артист вовсе не согласен с этим тезисом. Он уверяет, что находится в прекрасной форме и очень доволен. Натуральный блондин не скрывает, что ради такой фигуры ему приходится постоянно голодать. Делает он это по специальной схеме, чтобы организм не страдал.

Николай Басков раскрыл тайну диеты .Сейчас он весит 76 килограммов, но продолжает работать над собой. Он отметил, что после сна завтракает почти сразу, затем не ест около восьми часов, а после – около 16 часов. Исполнитель подчеркнул, что чувствует себя хорошо, а на праздниках даже позволяет себе "запретные" продукты для радости.

