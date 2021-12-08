"Зачем себя уродовать?": вдову Олега Табакова не узнали

Марина Зудина появилась на премьере фильма Стивена Спилберга "Вестсайдская история". Мероприятие пошло в кинотеатре "Художественный" в Москве. В объективы фотокамер также попали Алла Духова, Зара солистки группы "Фабрика" и многие другие. Некоторые пришли в шок от внешнего вида вдовы Олега Табакова.
"Образ Марины Зудиной сильно устарел и уже совсем не актуален. Каждый из элементов образа уже вышел из моды и является антитрендом. Единственное, что еще можно рассмотреть, и то только в рамках летнего гардероба, – это блуза с пальмами. Джинсы с кружевом выбеленного оттенка заправленные – первый признак того, что гардероб давно уже требует обновлений. К сожалению, этот образ не исправить, нужно менять все", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Анастасия Стар.
Как и большинство, стилист не понимает, как можно было подобрать актрисе такой наряд. Даже простому обывателю понятно, что верх и низ не сочетаются.
"Марина – очаровательная женщина с красивой женственной фигурой, так зачем же себя уродовать такими несуразными вещами?" – поражается эксперт.
Он даже рассказал, какая одежда помогла бы артистке выглядеть более привлекательно. Вероятно, такой совет ей понадобился бы.
"Я вижу Марину в атласном платье-миди оливкового цвета с широким кожаным ремнем и в бежевых базовых ботильонах на каблуке. Или же в бирюзовом брючном костюме с удлиненным жакетом и брюками-палаццо с туфлями-лодочками и сумкой-багетом. А под пиджак – шелковый топ", – высказалась Анастасия.