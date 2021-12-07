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Шоу-бизнес
"Это несмешно": Клара Новикова похоронила Comedy Club

"Это несмешно": Клара Новикова похоронила Comedy Club

74-летняя Клара Новикова – одна из самых успешных представительниц "старой школы" юмора. Звезда в пух и прах разнесла шоу Comedy Club, куда ее в свое время приглашали как участницу.
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В интервью Катерине Гордеевой юмористка озвучила свое отношение к современному юмору. Она посетовала на то, что сейчас все юмористические телепрограммы стали однотипными и уже не особо привлекают зрителей.

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Клара Новикова отметила, что юмор перестал быть тонким и иносказательным, интеллектуальным. Она считает, что так вышло, потому что теперь можно говорить обо всем, и эзопов язык перестал быть нужен.

Также артистка призналась, что ее много раз упрашивали поработать создатели Comedy Club. Она посещала шоу, но все же не решилась стать частью команды. По словам знаменитости, слушать шутки резидентов из зала было интересно, а быть участницей – нет.

Клара Новикова отметила, что наблюдала, как делается это шоу. По ее словам, неудачные шутки вырезают, а аплодисменты записывают. "Это несмешно", – врезала Comedy Club юмористка.

Звезда огорчена, что теперь исчезла искренность происходящего на телевидении. По ее словам, сейчас создатели шоу стараются максимально все "вылизать". "Сегодня в кадре умирают", – заявила Клара Новикова. Также звезда рассказала, как в свое время боролась с онкологией.

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Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 декабря 2021, 21:33 Источник: Ютуб-шоу "Скажи Гордеевой" ✓ Надежный источник
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