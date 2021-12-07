Изуродованная Зудина вызвала шок

В свои годы актриса сохранила удивительную красоту и свежесть. Поговаривают, что столь привлекательная внешность Марины Зудиной – в том числе и заслуга пластических хирургов. Но сама знаменитость эти домыслы опровергает, заявляя, что просто регулярно посещает косметолога и тщательно следит за собой.
Для светского мероприятия артистка облачилась в яркую разноцветную рубашку и обтягивающие джинсы. В распоряжении "Экспресс газеты" появилось фото, на котором Марину Зудину неудачно запечатлели.
На снимке звезда театра и кино вышла крупным планом и с прикрытыми глазами. Судя по всему, она моргнула в неподходящий момент. Пользователи Сети были шокированы тем, как "коряво" фотограф умудрился снять актрису. "Это ж надо так изуродовать!", "Руки оторвать!, – возмутились поклонники Марины Зудиной.
Марина Зудина в последнее время часто выходит на публику, посещая различные светские мероприятия. Как писали "Дни.ру", ранее артистка побывала на ежегодной премии "Женщина года". Там актриса тоже решила показать себя во всей красе, но некоторые сочли ее вид несуразным.