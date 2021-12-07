"Воспитайте": Дочь Успенской огрела новостью о взрослом ребенке

31-летняя дочь эстрадной певицы начала активно вести собственный блог, публикуя снимки матери и собственное творчество. Однако недавно Татьяна Плаксина отвлеклась от привычного контента и огрела фанатов новостью о взрослом ребенке. Любови Успенской задумалась, нужно ли человеку бросать своего 18-летнего отпрыска, если он не оправдал надежд.
Девушку задела за живое известная в соцсетях фраза. "Воспитайте в себе одну очень хорошую черту характера: никогда не выясняйте отношений с людьми, которые вас разочаровали! Просто молча оставьте их..." — процитировала выражение Татьяна Плаксина.
Дочь Любови Успенской задумалась, стоит ли это высказывание применять по отношению к взрослому ребенку, который достиг совершеннолетия. Путем философствований девушка создала собственную теорию, которая касается межличностных взаимоотношений.
Татьяна Плаксина пообещала раскрыть свою точку зрения в будущей публикации. Наверняка на мысли ее натолкнула связь с Любовью Успенской, ведь наследница певицы ни разу не рожала и постоянно была под материнской опекой, даже когда жила в другой стране.
Напомним, 67-летняя Любовь Успенская мечтает о ребенке. Звезда предложила Николаю Баскову прикинуться родителями четырехлетней девочки. Певица не отчаивается и считает себя готовой к новому браку.