Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Внучка работает за нищенскую зарплату, сын с семьей ночует в мотелях: как живут наследники Якубовича
"Страшилище – жуть": Изуродованный сын Яковлевой дошел до крайности
"Это наша дочка!": 67-летняя Успенская ошарашила признанием о ребенке от 45-летнего Баскова
Изувеченную Бузову экстренно госпитализировали: Капельницы и физиотерапия
партнеры
Вторник
7 декабря
Лента новостей
02:01
Смерть ребенка, насилие, скандал с новой беременностью: что стало с брошенной женой и шестью детьми Ромы Жукова
23:59
К чему снится ворон
21:56
Папа римский хочет встретиться со своим "братом" патриархом Кириллом: Всегда готов
21:55
Брошенная королем Малайзии модель Воеводина сбежала из России вместе с сыном
21:42
Конец раздору: Гагарина примирилась с бывшим мужем
21:24
"У меня все офигительно в постели": Бледанс поделилась интимными откровениями
21:16
"Омикрон-штамм – не главный враг": вирусолог Альтштейн о смертях от коронавируса
21:03
Совсем не королевские манеры: всплыли новости о постоянных скандалах в семье Кейт Миддлтон
20:50
Искалеченный сын Орбакайте заново учится ходить
20:21
На ТНТ прокомментировали информацию об увольнении Утяшевой после ссоры с Кабаевой
20:13
Взбешенная Арзамасова послала россиян "дремучим лесом"
20:08
Оскорбившего русских бойца ММА Чоршанбиева выгоняют из России
20:03
Американские СМИ: Байден рассматривает "ядерный вариант" против России
19:59
Из красавицы в сухую щепку: редкие снимки Карпович из "Папиных дочек" взбудоражили общественность
19:56
Нутрициолог рассказала о самых полезных для организма сухофруктов
19:30
Названы самые пьющие страны мира
19:22
Дряблые руки и бока в складках: после реабилитации с Бузовой случилось страшное
18:50
Реакция организма обколотой ядом Поверенновой обескуражила медика
18:50
"Паломничество уродов": Втянутых в грязные разборки Волочкову и Запашного крепко приложили
18:43
Под Кировом двое детей провалились под лед на реке: один ребенок погиб
18:32
Неофициальная жена и дети от прошлых отношений: кому достанется богатое наследство Рудинштейна
18:14
У попавшего под раздачу Киркорова нашелся защитник
18:10
Элитное авто Киркорова с модными номерами попало на фото в момент нарушения ПДД
17:56
Тысячи машин: Подмосковье из-за снега задействовали огромное количество техники
17:50
Захвативших корабль морских выдр сняли на видео в порту Северо-Курильска
17:46
Осталось молиться: К сгоревшей в страшном пожаре Хлебниковой не допускают сторонних врачей
17:45
До пупка: звезда "Отчаянных домохозяек" появилась на публике в старушечьих панталонах
17:34
"Лезут в чужую жизнь": Егор Крид сделал заявление о новом романе
17:24
Академик Нетесов объяснил механизм появления новых видов ковида
17:11
Лесбийские утехи Бузовой и Тодоренко взорвали Сеть
16:57
"Счастливый папаша!": Дибров из родильной палаты принимает поздравления
16:49
Боярскую поздравляют с рождением сына
16:40
"Отрезала": осрамившую звезду "Кадетства" экс-невестку наказали
16:34
"Трындит": Иду Галич жестко приложили за обман в прямом эфире
16:33
Екатерина Семенова взвыла от одиночества: Раньше могла выбирать любого
16:17
"Вырос уже": Милохин стиснул пышную грудь Медведевой
16:17
"Это самая тяжелая байда": после смерти началась борьба за наследство Градского
16:16
Жена Цекало показала новорожденную дочь после слухов о беременности
16:11
В России обнаружили уникальный вариант штамма коронавируса: Успел размножиться
16:04
Москвичей предупредили о сильнейшем за последние 72 года снегопаде
15:43
Горе раздавило Деревянко: Я с каждым днем все больше и больше скучаю
15:39
Сотни спустившихся с горы Санта-Клаусов сняли на видео
15:36
"Возраст": в уход Лепса не верят многие
15:32
"Нужна свежая кровь": Лазарев объявил о поиске нового мужа
15:31
Составлен антирейтинг округов Подмосковья по коронавирусной ситуации
15:31
"Какую-то бумажку подписывать заставляют": Рудинштейну подсунули договор
15:16
Надменный Киркоров швырнул в лицо зрителей грязное ведро
15:12
Орлова заговорила о духе Фриске после тайной свадьбы: Была бы счастлива
15:06
Звезда сериала "Великая" сорвалась
14:51
С трудом оправившийся после двух операций Леонтьев затискал известную певицу у всех на виду
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Возмездие настигло": Цымбалюк-Романовская плюнула в мертвого подлеца Рудинштейна
Порошенко попросил у Запада "адских санкций" для России
Отказавшуюся петь 72-летнюю Пугачеву тащат на сцену
"Они пытались": Детей Пугачевой и Галкина побили сверстники
Сладкий: Киркоров отказался целоваться со взявшей у него в рот Калашниковой
"У тебя там воняет страшно": молодая жена сказала правду в лицо Градскому после срыва
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Смерть ребенка, насилие, скандал с новой беременностью: что стало с брошенной женой и шестью детьми Ромы Жукова

Смерть ребенка, насилие, скандал с новой беременностью: что стало с брошенной женой и шестью детьми Ромы Жукова

Экс-супруги уже три года не перестают выяснять отношения и поливать друг-друга грязью
прочитано 275 раз

О разладе в семье экс-участника группы "Мираж" Ромы Жукова заговорили еще в 2017 году. Уже спустя год состоялся развод исполнителя, о котором заговорила вся страна. Жуков оставил свою супругу с пятью детьми спустя 14 лет брака, но это было только началом их продолжительного конфликта. Скандал вокруг экс-спутников и их взаимоотношений не утихает до сих пор.

ПО ТЕМЕ

"Ей всего полгода": Рома Жуков рассказал о тяжелой утрате

Жуков умоляет бывшую жену продать квартиру в Москве ради погашения долгов

Певец познакомился со своей будущей женой Еленой, когда уже успел попробовать славу на вкус – молодая девушка была в восторге от его творчества. Несмотря на то, что Жуков и не думал о серьезных отношениях, встреча переросла в роман, а затем – в брак. Возлюбленные сыграли свадьбу в 2005 году, когда Елена уже носила под сердцем первенца. За 14 лет брака пара успела обзавестись семью наследниками. При этом, все они появились на свет в разных городах. Однако большая семья не помешала Роме Жукову уйти из семьи.

Стало известно, что супружеская жизнь разладилась задолго до расставания. Экс-партнеры рассказали, что ключевым моментом, который привел к разрыву, была трагедия. В 2012 году из вторая дочка, Елизавета-Виктория, получила смертельную травму головы из-за качели на детской площадке. В 2017 году, по словам супругов, они уже жили в соседних квартирах.

После развода экс-партнеры успели посетить несколько телевизионных передач, где вылили друг на друга тонны грязи. Жуков обвинил бывшую в том, что она пила и гуляла до утра, не занимаясь их общими детьми. Кроме того, по словам исполнителя, жена изменяла ему с коллегой – выпускником "Фабрики звезд" Юрием Титовым. В свою очередь Елена обвинила певца в разгульном образе жизни. Кроме того, бывшая жена Жукова заявила, что из-за него она потеряла восьмого ребенка – муж насильно заставил ее выполнить супружеский долг во время беременности.

Несмотря на то, что Жуков распрощался с супругой три года назад и уже успел жениться, экс-супруги не перестают выяснять отношения на телевизионных шоу и плести интриги. Например, не так давно бывшая жена артиста сообщила, якобы ждет от него еще одного ребенка. Но это оказалось ложью.

Шестеро детей Жуковых по-прежнему живут с матерью, хотя отец говорил о намерении получить опеку. По словам Елены, бывший муж платит маленькие алименты – 21 тысячу рублей. А исполнитель утверждал, что дает куда больше. Личная жизнь Елены остается загадкой для общественности, однако она по-прежнему близко общается с Юрием Титовым.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 7 декабря 2021, 02:01 Источник: Anews.com ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Ходит голышом и сплавляет сына другим людям: что известно о молоденькой жене 63-летнего Ширвиндта

Как живет 31-летняя Анастасия
Шоу-бизнес

На ТНТ прокомментировали информацию об увольнении Утяшевой после ссоры с Кабаевой

Ответ шокировал
Сериалы

Из красавицы в сухую щепку: редкие снимки Карпович из "Папиных дочек" взбудоражили общественность

В Сети появились архивные кадры
Шоу-бизнес

Жена Цекало показала новорожденную дочь после слухов о беременности

Дарина Эрвин расцвела

Гороскоп

Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году

Здоровье

"Омикрон-штамм – не главный враг": вирусолог Альтштейн о смертях от коронавируса
Академик Нетесов объяснил механизм появления новых видов ковида
В России обнаружили уникальный вариант штамма коронавируса: Успел размножиться
Составлен антирейтинг округов Подмосковья по коронавирусной ситуации

Спорт

"Ты сидишь и видишь, как он играет": Барановская рассказала о новой любви
Не сумевшая отмыться после скандала Загитова покинула страну
Известный хоккеист сделал заявление об отношениях с Загитовой
Взбешенный Боярский с кулаками накинулся на футбольного тренера: Остается надеяться на чудо

Регионы

На Сахалине сухогруз сел на мель
В Новгородской области загорелась тюрьма
Жителей Химок перепугала дикая лиса на территории детсада
В Севастополе мужчина задушил свою мать поводком
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+