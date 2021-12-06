Жена Цекало показала новорожденную дочь после слухов о беременности

Поклонники узнали о существовании молодой возлюбленной Александра Цекало, иностранке Дарине Эрвин, в 2019 году. Тогда стало известно, что продюсер не тоскует в одиночестве после развода с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушко и нашел себе невесту, которая моложе его на 30 лет.
Сейчас Александр Цекало живет с красавицей женой в США и души в ней не чает.
На днях Дарина Эрвин показала подписчикам трогательные снимки, на которых предстала с младенцем на руках. Фанаты жены Александра Цекало решили, что у пары пополнение.
Но как выяснилось, матерью девочки по имени Милы является близкая подруга Дарины Эрвин. Фанаты отметили, что жене Цекало очень идет роль матери. И без того блистательная Дарина Эрвин расцвела с новорожденным ребенком на руках.
В своем "Инстаграм" подруга Дарины Эрвин рассказала, что жена Цекало играет большую роль в жизни ее дочери.
"Вторая мама для Милы. Кстати, я верю, что однажды она решит украсть ее!" – пошутила подруга Дарины Эрвин.
Ранее в СМИ появились слухи о том, что жена Александра Цекало беременна. Однако потом выяснилось, что Дарина Эрвин просто немного поправилась.