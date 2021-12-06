Для чего Екатерине Андреевой поменяли дату рождения

В "Википедии" перепутали возраст Екатерины Андреевой. Астролог Залина Павлова рассказала, что это может для нее значить.

Екатерина Андреева возмутилась тому, что в Сети постоянно путают ее возраст. Многие, действительно, гадают, сколько же лет ведущей "Первого канала", потому что внешне она практически не меняется. Из-за ошибки в интернете, в этом году, по словам брюнетки, ей нужно было отметить юбилей, который, на самом деле, у нее будет, но не в 2021.

"По гороскопу Екатерины Андреевой видно, что к любой своей деятельности, она относится ответственно. Подобные промашки расценивает как недопустимые грубые ошибки и не профессионализм. Екатерина строго относится к себе и того же требует от других, что вполне разумно, если исследовать ее гороскоп", – высказалась Залина Павлова.

Оказалось, что совсем не случайно вместо 1965-о года написали 1961-й. По мнению астролога, это некий урок для лица федерального канала, который нужно пройти.

"Эта ситуация возникла потому, что задача души у Екатерины – научиться легкости. Чувство юмора вселенной в этом случае, конечно, специфическое и ошибку нужно исправить. Но для Екатерины – это возможность научится с легкостью относиться к каким-то вещам. Измененный год рождения никак не повлияет на ее судьбу, потому что реальная дата всегда работает в приоритете и не зависит от чьих-то ошибок", – подытожил эксперт.