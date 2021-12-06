Известная певица раскрыла тайну отношений с женатым Меладзе: Часто переписывалась

Константин Меладзе помог многим представительницам прекрасного пола стать звездами. Многие из них сейчас активно развивают сольную карьеру.

Именно так и сложилась судьба Миши Романовой. Привлекательная блондинка сейчас живет совсем иначе и готовится выпустить свой сольный альбом. Однако, если у некоторых ее коллег были претензии к Меладзе, то она вовсе не поддерживает их. Певица сообщила, что скучает по Константину Шотаевичу и его мудрым советам.

Сейчас Мише 31 год, и она уже обрела достаточно широкую популярность. При этом начинала она свой творческий путь именно в "ВИА Гре", что сперва казалось просто невозможным, ведь она чувствовала себя чужой. Артистка никак не могла побороть свои комплексы, связанные с заиканием.

По словам Миши Романовой, Константин Меладзе очень помог ей. Когда они начинали работать вместе, она не понимала, как давать интервью с дефектом речи. Принять себя артистка не могла и постоянно беспокоилась о том, какое впечатление производит на публику и коллег. Тогда она с продюсером "часто переписывалась".

Певица вспомнила, что Меладзе попросил ее перестать волноваться и заверил, что очень скоро публика будет слушать ее крайне внимательно, несмотря на любые дефекты речи. В тот момент слова Константина Шотаевича оказались спасительными для нее. Сейчас артистка смогла превратить особенность в своеобразную изюминку.

