Снималась ли в фильмах для взрослых? Как Брежнева проходила кастинг в "ВИА Гру"

В прошлом Вера Брежнева была одной из ярких участниц женской поп-группы "ВИА Гра". Начав сольную карьеру, она обрела небывалую популярность. Артистка была удостоена множества наград, журнал Maxim называл ее самой сексуальной женщиной трижды.
В недавнем выпуске шоу "Вечерний Ургант" Брежнева вспомнила, как проходила кастинг в "ВИА Гру". Певица рассказала, что тогда была уверена в себе, однако на встречу с продюсерами пришла вовсе не из-за желания стать знаменитой, а от безденежья.
Певица до сих пор помнит, какие вопросы ей задавали на кастинге. У Веры спрашивали, например, снималась ли она в фильмах для взрослых, замужем ли она, есть ли дети. Брежнева говорит о времени, проведенном в "ВИА Гре", с любовью. Общаясь с ведущим вечернего шоу Иваном Ургантом, артистка отметила, что не бежит от своего прошлого, потому что знает: она все делала с удовольствием.
Напомним, Брежнева покинула группу "ВИА Гра" в 2007 году. Спустя восемь лет певица вышла замуж за основателя этого музыкального коллектива, продюсера Константина Меладзе.
Кстати, у Веры Брежневой есть двое детей. Первого ребенка – дочь Соню – артистка родила в 2001 году от Виталия Войченко. В 2009-м она обзавелась еще одной наследницей – Сарой. Отцом девочки является украинский бизнесмен Михаил Киперман, с которым певица прожила в браке шесть лет.