Брежнева назвала проблемы в браке с Меладзе: Это уже надоело

Исполнительница хита "Любовь спасет мир" поведала о семейной жизни с известным человеком. Уже много лет Вера Брежнева и Константин Меладзе мирно живут душа в душу, хотя общего ребенка на свет еще не произвели. Супруги не только наслаждаются романтическими отношениями, но и занимаются совместным творчеством, которое делает их популярнее изо дня в день.
Вера Брежнева призналась, что создала с мужем нормальную семью, которая не лезет в чужие дела, но все равно сталкивается с пренебрежением и отрицательными характеристиками. "Нам не нравится, когда наши фамилии используют в каком-то негативном ключе. Это уже просто надоело", — поведала о проблеме поп-дива.
Также Вера Брежнева уточнила еще одну сложность, с которой ей приходится мириться в браке с Константином Меладзе. Чтобы не стать жертвами злопыхателей, возлюбленным приходится сдерживать эмоции на людях. Открытое выражение чувств при нахождении в обществе — табу. По мнению знаменитости, этого они просто не могут себе разрешить.
Звезда обнадежила фанатов словами о том, что у нее и Константина Меладзе, вполне адекватный союз, которому доступны базовые семейные радости. Супруги живут под одной крышей, решают вместе бытовые вопросы, ходят за покупками, выбираются в заведения общепита и отдыхают друг с другом.