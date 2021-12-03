Застреливший человека Болдуин разрыдался перед камерой

Алек Болдуин дал первое интервью после страшной трагедии на съемочной площадке.

63-летний актер собрался с силами, чтобы поговорить о том, что произошло на съемках фильма "Ржавчина", в котором у него была главная роль. По сценарию мужчина должен был изображать стрельбу. Алек Болдуин был уверен, что использует реквизитный пистолет с холостыми патронами, однако оружие оказалось заряжено, в результате чего был застрелен человек – оператор Галина Хатчинс.

В интервью ведущий шоу Good Morning America Джордж Стефанопулос поинтересовался у артиста, было ли прописано в сценарии, что его герой должен направить оружие на камеру и спустить курок. Алек Болдуин не выдержал этого вопроса и разрыдался прямо перед камерой.

Как сообщило издание Daily Mail, со слезами на глазах мужчина принялся повторять, что он не нажимал на курок и понятия не имеет, как боевой патрон мог оказаться в бутафорском оружии. Болдуин, переживший серьезное эмоциональное потрясение, также заявил, что это совершенно невероятный случай. Актеру и прежде приходилось слышать обо всяких инцидентах на съемках, но о таком – никогда.

В свете сказанного остается непонятным, как револьвер мог выстрелить. Правда, уже нашелся эксперт, который заявил, что в некоторых случаях оружие бывает столь чувствительным, что для спуска курка достаточно лишь слегка прикоснуться к нему.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что на застрелившего оператора Алека Болдуина подали в суд.

