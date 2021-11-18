"Жестокая трагедия": На застрелившего женщину Алека Болдуина подали в суд

В конце октября при работе над фильмом "Ржавчина" произошло ужасное. В результате несчастного случая погиб человек. В ходе съемок картины актер Алек Болдуин застрелил оператора, не зная, что оружие заряжено боевыми патронами. Жертвой стала женщина Галина Хатчинс, полученное огнестрельное ранение стало роковым.
Выяснилось, что помощница режиссера изъявила желание наказать артиста за случившееся. Мэми Митчелл обратилась в суд Лос-Анджелеса, обвиняя Алека Болдуина в неоправданных действиях. По ее словам, артист вообще не должен был стрелять, согласно сценарию. Также она утверждает, что актер должен быть проверить безопасность оружия перед съемками — взводить курок без разрешения специалистов было запрещено.
Мэми Митчелл получила сильную эмоциональную травму, когда Алек Болдуин застрелил оператора. "Эта жестокая трагедия лишила меня радости жизни…" — поделилась помощница режиссера. Теперь женщина надеется, что подобное никогда не произойдет ни с ней, ни с кем-либо еще. Она была первой, кто позвонил в службу экстренной помощи после инцидента.
Напомним, обвиняемый в убийстве актер выразил желание запретить использование боевого оружия на съемках. После того, как Алек Болдуин застрелил оператора, он рассказал, что участвует в расследовании и содействует полиции.