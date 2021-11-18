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Шоу-бизнес
"Жестокая трагедия": На застрелившего женщину Алека Болдуина подали в суд

"Жестокая трагедия": На застрелившего женщину Алека Болдуина подали в суд

В калифорнийский суд поступил иск на артиста. Алек Болдуин застрелил оператора и на него повесили вину.
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В конце октября при работе над фильмом "Ржавчина" произошло ужасное. В результате несчастного случая погиб человек. В ходе съемок картины актер Алек Болдуин застрелил оператора, не зная, что оружие заряжено боевыми патронами. Жертвой стала женщина Галина Хатчинс, полученное огнестрельное ранение стало роковым.

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Выяснилось, что помощница режиссера изъявила желание наказать артиста за случившееся. Мэми Митчелл обратилась в суд Лос-Анджелеса, обвиняя Алека Болдуина в неоправданных действиях. По ее словам, артист вообще не должен был стрелять, согласно сценарию. Также она утверждает, что актер должен быть проверить безопасность оружия перед съемками — взводить курок без разрешения специалистов было запрещено.

Мэми Митчелл получила сильную эмоциональную травму, когда Алек Болдуин застрелил оператора. "Эта жестокая трагедия лишила меня радости жизни…" — поделилась помощница режиссера. Теперь женщина надеется, что подобное никогда не произойдет ни с ней, ни с кем-либо еще. Она была первой, кто позвонил в службу экстренной помощи после инцидента.

Напомним, обвиняемый в убийстве актер выразил желание запретить использование боевого оружия на съемках. После того, как Алек Болдуин застрелил оператора, он рассказал, что участвует в расследовании и содействует полиции.


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Фото: Vanessa Carvalho / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 18 ноября 2021, 13:04 Источник: Variety ✓ Надежный источник
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