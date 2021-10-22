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Шоу-бизнес

Звезда Голливуда Алек Болдуин застрелил оператора на съемках

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В американском штате Нью-Мексико проходили съемки вестерна Rust ("Ржавчина"). Алек Болдуин выступал продюсером и играл главную роль.

Актер стрелял из реквизитного пистолета, в который должны были быть заряжены холостые патроны. В результате стрельбы пострадал режиссер фильма. Он был ранен в ключицу и сейчас находится в критическом состоянии.

Также пуля задела 42-летнюю женщину-оператор Галину Хатчинс. Она получила тяжелое ранение, ее доставили в больницу города Альбукерке, но врачи не смогли спасти ее жизнь, как сообщает РИА ФАН.

Обстоятельства, при которых был совершен выстрел, не разглашаются. Также известно, что пока против Алека Болдуина обвинений не выдвинуто.

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22 октября 2021, 08:07 Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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