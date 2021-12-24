"Все говорят, что у меня хороший вкус!": как живет изменившаяся донельзя 62-летняя Кадышева

Надежде Кадышевой идет 63-й год, но ведь никогда не скажешь! Недавно она кардинально поменяла имидж и теперь поражает людей невероятным преображением. Интересно, где она черпает свои яркие образы, на кого ориентируется? Ведь так эффектно выглядеть дано не каждому!..

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