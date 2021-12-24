"Все говорят, что у меня хороший вкус!": как живет изменившаяся донельзя 62-летняя Кадышева

Надежда Кадышева призналась, что является страстным коллекционером живописи. "Все говорят, что у меня хороший вкус!" – хвастается она. Действительно, вкуса ей не занимать.
"Я не специалист в этом, но у меня есть и пейзажи, и все, что хотите!" – заверила звезда. Видимо, в живописных полотнах она и черпает собственные образы.
Правда, картин стало со временем так много, что дома уже все не вмещаются. "Приходите ко мне в театр и там увидите много полотен!" – пригласила певица.
Ее уникальные платья тоже хранятся в театре песни "Золотое кольцо". Причем большую часть она придумала и сшила самостоятельно. "Я шью все подряд – очень люблю это дело, – рассказала исполнительница. – Я росла в семье, где было пять девочек, у меня мама хорошо шила, и я, конечно, все это унаследовала. Люблю и шить, и взять. Советуюсь, конечно, с художниками, но материалы, нитки и фурнитуру подбираю самостоятельно!"
Что же касается эффектных сценических образов, то многие костюмы артистка заказывала в столице моды – Милане. Причем цена некоторых из них доходила до 500 тысяч рублей. "Мы с мужем сначала смотрим все наброски и материалы, а потом уже начинают работать дизайнеры", – объяснила она страсть к золоту, искусственным цветам, кринолинам и парче.