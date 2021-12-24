"Мне не стыдно": Обрюзглый Малахов предстал с раздутым лицом после слухов о болезни

Состояние ведущего шоу "Прямой эфир" все сильнее волнует его поклонников. В последние месяцы Андрей Малахов уже не выглядит таким свежим и бодрым, как раньше. В Сети пронеслась волна слухов о том, что мужчина болен. И хотя сам он на этот счет не высказывался, подозрения фанатов не рассеялись.
Дело в том, что звезда экрана сильно изменилась внешне. Пышную копну волос на голове мужчины сменил парик, да и его лицо стало каким-то раздутым. Если в прежние времена шоумен казался подтянутым и моложавым, то теперь возрастные изменения видны невооруженным глазом.
Недавно Андрей Малахов обратился к россиянам в "Инстаграм" с предновогодним советом, снявшись на видео. В кадре он выглядел обрюзглым, одутловатым, хотя и был наряжен в модный строгий костюм.
"Мне не стыдно признаться, что до 12 лет я верил в Деда Мороза", — начал свою речь телеведущий. Далее мужчина заявил, что мечты сбываются. Он посоветовал народу верить в чудо и писать новогодние желания Деду Морозу, Санте Клаусу, Вселенной.
Андрей Малахов полагает, что нет ничего невозможного, главное — себя в этом убедить и не бояться загадывать. Чем дольше человек сохраняет такой настрой, считает шоумен, тем чаще чудеса происходят в его жизни.