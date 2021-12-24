Раздетого Малахова засняли в снегу после скандала с париком: Началось!

В Сети все чаще можно увидеть многочисленные сплетни о состоянии журналиста. Все дело в том, что в какой-то момент он перестал показывать свое лицо. Потом он все-таки вернулся к ведению своего личного блога, но поклонники заметили неладное. Многие отметили, что внешность ведущего изменилась.
Особенно публику начала беспокоить прическа Андрея Малахова. Ранее он всегда следил за своей стрижкой и укладкой и выглядел с иголочки даже в повседневной жизни. В какой-то момент поклонники указали на то, что волосы знаменитости стали лежать по-другому. Уже сейчас они заподозрили, что журналист якобы мог начать носить парик.
О причинах изменений слагают легенды. Порой публика начинает говорить о самом страшном, но поклонники и все неравнодушные продолжают верить в лучшее. Сам журналист не комментирует ситуацию, что только еще сильнее заставляет народ переживать. Накануне ведущий выложил новое фото.
Самые заботливые тут же назвали Андрея Малахова "раздетым". Все дело в том, что он вышел на мороз в расстегнутой куртке, под которой оказалась лишь тонкая рубашка. Шел снег, а ведущий снимался на фоне сугробов с воздушным шариком. Он призвал публику делать добро и предложил начать помогать друг другу прямо в комментариях. "Началось!" – написал он о самом теплом и семейном предновогоднем периоде.