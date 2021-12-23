"Отличается": резко сдавшего Малахова не узнали

Стилист Карина Алексеева проанализировала новую внешность Андея Малахова.

Имя Андрея Малахова стало все чаще и чаще появляться в заголовках. Все дело в том, что внешне телеведущий сильно изменился, поэтому поклонники гадают, что же происходит с их кумиром. Напомним, что знаменитость немного поправилась, а также его прическа теперь не похожа на ту, что была раньше.

Некоторые решили, что у брюнета появились проблемы со здоровьем, а вместо красивых волос, которые стали его визитной карточкой, он теперь носит парик. В комментариях не все сразу узнали артиста, а кто-то написал, что он заметно сдал позиции. Сама звезда не давала комментариев по поэтому поводу, поэтому неизвестно, правда это или нет. Корреспондент "Дни.ру" попросил стилиста по фотографиям сравнить экс-ведущего "Пусть говорят".

"Отличается от той, что публика привыкла видеть последние годы. Но стоит заметить, что она отлично вписывается в его сегодняшний образ в целом. Возможно, ведущий решил сменить имидж. Почему бы и нет", – говорит Карина Алексеева.

Эксперт остался доволен образом, который он увидел на предложенных ему снимках. Также, по его словам, все элементы гардероба гармонично сочетаются стилистически, а прическа хорошо дополняет. Конечно, он нашел детали, которые пришлись ему не по душе.

"Но все-таки данный образ, на мой взгляд, для Андрея чересчур инфантильный", – подытожила Алексеева.