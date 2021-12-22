Близкие Малахова обратились к народу после слухов о тяжелом состоянии: Все пропускает через себя

Накануне журналист отметил, что многие из подписчиков личного блога знают его исключительно как человека, который не выходит из кадра. Он предложил им посмотреть на себя "настоящего".

Сделать это удалось благодаря сотрудникам программы "Прямой эфир". По словам самого Андрея Малахова, никто не заставлял их записывать видеообращение, это была исключительно их инициатива. По словам сотрудников шоу можно понять, что они очень близки с ведущим и относятся к нему с большой любовью.

Многие поклонники тут же предположили, что такой внезапный порыв может быть связан с состоянием знаменитости, которое все чаще обсуждают в Сети. Дело в том, что в какой-то момент некоторым показалось, что артист якобы поправился. Тогда никто не начал переживать, появились лишь некоторые неоднозначные шутки на тему, как это всегда и бывает. Однако позднее ситуация стала достаточно пугающей.

Андрей Малахов вдруг перестал показывать свое лицо, а, когда появился на публике, то все заметили некоторые изменения. Пользователи уверены, что журналист якобы начал носить парик. В Сети можно найти множество версий происходящего: начиная от пересадки волос и заканчивая тяжелым состоянием знаменитости, из-за которого он якобы был вынужден отказаться от привычной укладки. К счастью, пока никаких подтверждений страшных версий нет.

Сам ведущий не обращает никакого внимания на домыслы зрителей. Молчание прервали его сотрудники, которые детально рассказали о том, какой журналист в жизни. Они указали, что он пропускает все через себя, является человеком светлым и сердобольным, ему всегда хочется спасти каждого. Многие сообщили, что они были поражены, когда поняли, что известность нисколько не отразилась на человеческих качествах журналиста.