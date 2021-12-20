Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Он надел кольцо": Вся правда о свадьбе Корчевникова с 74-летней звездой
Ходит голышом и сплавляет сына другим людям: что известно о молоденькой жене 63-летнего Ширвиндта
У гроба Рудинштейна огласили его странное последнее желание
"Счастливый папаша!": Дибров из родильной палаты принимает поздравления
партнеры
Понедельник
20 декабря
Лента новостей
13:54
"Как это они замучились?": Кудрявцева взъелась на решившегося на развод Лепса
13:54
"Он – тот самый": Порвавшая с мужем Лазарева похвасталась новым супергероем
13:53
Вновь за старое: Шура впал в истерику и сбежал со съемок шоу
13:40
Сраженная гениталиями коллег звезда "Гардемарины, вперед!" плюнула в современное кино: Гнусно!
13:29
Обида на отца, сбежавшая жена и жизнь в Монако: что стало с единственным сыном Юрия Никулина
13:26
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания для правоохранителей за пытки
13:18
Тяжелый период: евнух из "Великолепного века" рассказал правду о роковом решении Узерли
13:09
Бузова не смогла влезть в платье из-за округлившегося живота
13:06
Названы самые популярные пожелания россиян на Новый год
12:52
Обнаженная Чехова раздвинула ноги перед южными мужчинами
12:48
Подцепившую мужика Орлову выдали с потрохами: Уже через 9 месяцев
12:46
Опасное увлечение: ради чего страдающая серьезным недугом Пугачева рискует жизнью
12:44
Надевает маску: Бузову вывели на чистую воду
12:38
Ледокол "Арктика" взял под проводку караван до порта Певек
12:14
Марина Зудина оголила грудь перед камерой
12:13
Медики назвали состояние звезды сериала "Знахарь" Екатерины Кузнецовой катастрофическим
12:01
Кабаеву уличили в нарушении правил на собственном турнире
11:58
За сутки в России насчитали 27 022 заболевших ковидом человек
11:56
Звезда "Гардемарины, вперед!" изменилась после предательства: Фильм – помойка
11:53
"Зачем он стрелял?": Болдуина назвали виновным в убийстве женщины
11:53
Миллионы за прокат: назван гонорар мужа больной Заворотнюк
11:36
"Как из борделя": Королеву в нелепом тесном наряде высмеяли за вываливающиеся "буфера"
11:34
В Госдуме хотят навсегда сделать 31 декабря выходным днем
11:23
"Залазил в одно место и щекотал там": Боня о нарушившем ее границы известном актере
11:17
"Младшенький": Газманова поздравляют с прибавлением в семье
11:04
СМИ: Жерара Депардье обвинили в изнасиловании
10:48
Звезда фильма "Гардемарины, вперед!" откровенно о трагедии на съемках: Потерял зрение, речь
10:43
Расставшийся с женой Лепс опубликовал фото "самой желанной" артисткой мира
10:34
"Ничего мне от тебя не надо": Жасмин отказалась от щедрых подарков мужа-миллионера
10:29
"Симпатичный мужичок": Цой рассказала о причинах развода Лепса
10:29
Красавец и папина копия: каким растет 12-летний сын Джигурды и Анисиной
10:18
"Топалов остается позади": группу Smash обрекли на провал
09:50
В тяжелом состоянии и без сознания: победитель "Голоса" о последнем в жизни вечере Градского
09:47
Взбешенный Соседов публично набросился на рыдающую Бузову: С ума сошла!
09:46
Загнанная Медведева взвыла из-за тяжелых условий "Ледникового периода"
09:46
"Все самое-самое": Навка порадовала народ снимком из бани
09:10
CNN: Байден поручил использовать все инструменты для "сдерживания Путина"
09:03
Новый год на широкую ногу: Никас Сафронов поставил дома елку за 40 тысяч
08:47
"Множественные ушибы и гематомы": звезда "Оттепели" назвала виновника жестокого избиения
08:45
Опозорившаяся Волочкова вернулась на место интимного скандала: Спрячьте зад!
08:35
Споет перед поздравлением Путина: особенный сын Бледанс стал звездой новогоднего "Огонька"
08:02
Юные прелестницы сходят с ума: как живет 76-летий диктор советского "Времени" Евгений Кочергин
06:51
"Цинично саркастическая": Цискаридзе рассказал о своих воспоминаниях о Волчек
04:28
Копия мамы: Подражающая принцессе Диане Миддлтон шокировала смелостью
02:09
Открывший бизнес Тимати пообещал не кормить посетителей "колхозной Филадельфией"
00:16
День святого Амвросия: что нельзя делать 20 декабря
22:06
"Пусть отлетает эта грязь!": Проклова влезла в позорную историю с дочерью Распутиной
20:17
Кабаева боится за свою жизнь после обнародования ее места жительства
18:20
"Не вмешивайся": дочь Пескова отбрила влезающую с советами Навку
17:50
"Не позорьтесь": Климову оплевали за подлый обман
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Сожрет просто": Как Пугачева вершит судьбы в отечественном шоу-бизнесе
Аж перья летят: Драка Кудрявцевой и Соседова попала на камеру
Едва справившаяся с зависимостью дочь Успенской сделала заявление о ребенке
"Очередная отвратительная манипуляция": Шепелев взорвался из-за обвинений в сексуальном насилии
В Раде назвали единственный способ спасти Украину
"Это моя Кэти": Киркоров рассекретил целующуюся с ним в губы незнакомку
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Обнаженная Чехова раздвинула ноги перед южными мужчинами

Обнаженная Чехова раздвинула ноги перед южными мужчинами

Знаменитость снова отправилась в отпуск. На этот раз она оказалась в Египте.
прочитано 174 раза

Однако путешествие получилось не совсем традиционным. Погодные условия не позволили Анфисе Чеховой делиться снимками в откровенных купальниках и радовать публику своей формой. Она оказалась на месте и тут же сообщила поклонникам, что в Хургаде около 20 градусов, ветер сильный и вовсе не теплый. Некоторые даже предположили, что артистка просто не смогла устоять перед скидками, которые обычно бывают в эти дни.

ПО ТЕМЕ

"Голышом на обзор": Чехова в кружевных трусиках полизала сладкие шарики на камеру

"Жир лишний обрезали": Загремевшую в скандал с ретушью Чехову поймали

 Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Видимо, окунаться в воду теледива не стала, так как температура оказалась достаточно низкой. Ведущая, отправившаяся в отпуск с приятельницей, указала, что им остается только изучать окрестности и задуматься о том, как загореть в таких условиях. Она сообщила, что в их отеле прекрасная анимационная команда, а также большая территория.

Анфиса Чехова показала, как они с подругой перемещаются в поисках солнца и принимают всевозможные позы. Также загорать традиционно у них не получается, периодически приходится греться в теплых свитерах. Однако более всего поклонников воодушевил тот факт, что занятия спортом знаменитости не забросила даже в отпуске.

В "историях" личного блога Чехова продемонстрировала, как они с подругой выполняют известное упражнение для укрепления мышц живота "ножницы". В Сети уже пошутили, что девушки якобы просто решили раздвинуть обнаженные ноги перед южными красавцами, но Анфиса не отвечает на подобные комментарии. Она много раз отмечала, что просто всегда следит за своей формой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 декабря 2021, 12:52 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексапильной Анфисе Чеховой исполнилось 40 лет

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сраженная гениталиями коллег звезда "Гардемарины, вперед!" плюнула в современное кино: Гнусно!

Артисту жаль молодых
Шоу-бизнес

Опасное увлечение: ради чего страдающая серьезным недугом Пугачева рискует жизнью

Здоровье звезды вызывает опасения
Шоу-бизнес

"Как из борделя": Королеву в нелепом тесном наряде высмеяли за вываливающиеся "буфера"

У певицы "тесто полезло"
Сериалы

"Залазил в одно место и щекотал там": Боня о нарушившем ее границы известном актере

Телеведущая раскрыла причину неприязни к артисту

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года
Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году
Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году
Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Здоровье

За сутки в России насчитали 27 022 заболевших ковидом человек
Новое открытие ученых: омикрон-штамм коронавируса повышает риск повторного заражения
Глава Минздрава рассказал о продолжении четвертой волны ковида
В России выявили 27 743 случаев коронавируса

Спорт

Кабаеву уличили в нарушении правил на собственном турнире
Миллионы за прокат: назван гонорар мужа больной Заворотнюк
"Все самое-самое": Навка порадовала народ снимком из бани
Беременная жена Энберта в реанимации: Поставлен страшный диагноз

Регионы

Ледокол "Арктика" взял под проводку караван до порта Певек
В Подмосковье поймали похитителя канализационных люков
В Орловской области на стройке нашли скелеты троих детей
Вылетевший из Санкт-Петербурга самолет готовится к экстренной посадке
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+