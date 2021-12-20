Обнаженная Чехова раздвинула ноги перед южными мужчинами

Знаменитость снова отправилась в отпуск. На этот раз она оказалась в Египте.

Однако путешествие получилось не совсем традиционным. Погодные условия не позволили Анфисе Чеховой делиться снимками в откровенных купальниках и радовать публику своей формой. Она оказалась на месте и тут же сообщила поклонникам, что в Хургаде около 20 градусов, ветер сильный и вовсе не теплый. Некоторые даже предположили, что артистка просто не смогла устоять перед скидками, которые обычно бывают в эти дни.

Видимо, окунаться в воду теледива не стала, так как температура оказалась достаточно низкой. Ведущая, отправившаяся в отпуск с приятельницей, указала, что им остается только изучать окрестности и задуматься о том, как загореть в таких условиях. Она сообщила, что в их отеле прекрасная анимационная команда, а также большая территория.

Анфиса Чехова показала, как они с подругой перемещаются в поисках солнца и принимают всевозможные позы. Также загорать традиционно у них не получается, периодически приходится греться в теплых свитерах. Однако более всего поклонников воодушевил тот факт, что занятия спортом знаменитости не забросила даже в отпуске.

В "историях" личного блога Чехова продемонстрировала, как они с подругой выполняют известное упражнение для укрепления мышц живота "ножницы". В Сети уже пошутили, что девушки якобы просто решили раздвинуть обнаженные ноги перед южными красавцами, но Анфиса не отвечает на подобные комментарии. Она много раз отмечала, что просто всегда следит за своей формой.

