"Редкие фотографии": Литвинова показала киску Земфиры

Рената Литвинова поздравила подписчиков с началом зимы.

Артистка опубликовала в своем блоге теплое фото, на котором запечатлена ее любимая подруга певица Земфира. Помимо исполнительницы на фото присутствует ее домашний питомец, кот Эркюль. Поклонники также отметили забавное совпадение: на плакате на заднем плане написано "Агата Кристи", что очень интересно сочетается с именем любимца.

Поклонники пришли в восторг, когда Рената показала Земфиру и ее киску, поздравив всех таким образом с зимой. Восторженным комментариям не было конца. "Какие редкие, но долгожданные фотографии (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Боже! Она тоже любит котиков!", "Мне нравится эта маленькая параллель между тем, что кота зовут Эркюль и плакатом с именем Агаты Кристи", "Рената и Земфира, вы даже представить не можете скольких людей вы осчастливили этим фото! Вы просто сделали мою зиму!", "Рената… как же вы красиво любите", "Два котика", "Зима началась с прекрасного", – восхитились комментаторы.

Ранее Рената Литвинова удивила поклонников новым образом. Звезда участвовала в креативной съемке, на которой выглядела очень элегантно. Образ дополнили полностью отсутствующие брови. Поклонники высказали неоднозначные мнения.