Странному поступку Литвиновой нашли оправдание: Не должно быть красивым

Рената Литвинова балует своих подписчиков яркими образами и красивыми фотографиями в своем аккаунте в "Инстаграме". Режиссер не горит желанием говорить о своей жизни, зато с завидной регулярностью выставляет кадры со съемок.
Так, пару дней назад артистка показала снимок с фотосессии, который шокировал многих. Конечно, Литвинова выглядит очень элегантно в черном топе, кожаной куртке и длинных перчатках. Свой образ блондинка дополнила золотыми украшениями в виде змей и одной деталью – отсутствием бровей.
"Абсолютно очевидно , что в данном случае Рената создавала творческую съемку, а задача творчества – вызывать эмоции и рождать споры. Творчество не всегда должно быть красивым, по стандартам. Так что я считаю, что цель самовыражения от Ренаты достигнута", – дала свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" Лина Дембикова.
Большая часть подражателей актрисы посчитали такой поступок кумира странным. Некоторые даже испугались такой неожиданной смене имиджа.
"Это фото и не должно было быть красивым. Стилисты, скорее всего, шли по методу разрушения стереотипов и бросали вызов стандартам красоты. Такое драматичное настроение и гендерная флюидность образа логично вылились в решение стереть брови и минимизировать макияж в целом", – подытожил эксперт.
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