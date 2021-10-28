Появившаяся на людях в драных колготках Литвинова спряталась за цветочным горшком

Звезда фильма "Страна глухих" и сериала "Граница: Таежный роман" Рената Литвинова удивила общественность. 54-летнияя актриса появилась на людях в драных колготках.
В "Сторис" личного инстаграм-аккаунта Литвинова опубликовала свежее фото. В кадре знаменитость прячется за высокой комнатной пальмой, сидящей в горшке. Вид у знаменитости на снимке невозмутимый. Судя по всему, Рената совсем не стеснялась множественных дырок на черных капронках.
Поклонники так и не поняли, рваные колготки на Литвиновой – это новый тренд или досадная неприятность. Многие в шутку похвалили знаменитость за умение экономить.
"Наконец-то, дождались😂, а то как дырочка, так капронки на выброс 😆😆😆😁😄 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зашибись тренд, у меня полно таких, значит я в тренде буду!))))))))))))", – рассуждают пользователи Сети.
В одном из интервью Рената Литвинова рассказывала, что в молодости жила весьма скромно. Денег на наряды у нее не было, поэтому она одевалась очень простенько. "Я носила черную водолазку, черную юбку, туфли тоже черные", – рассказывала звезда кино и сериалов. Сегодня, как призналась актриса, она уже не стеснена в средствах, однако все еще обожает незатейливые водолазки и юбки. В этих нарядах, считает актриса, она всегда элегантна. "Вышла из дома утром и вечером тоже "прозвучишь", – говорила Рената.
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