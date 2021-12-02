"Выполняет задачу самца": Оголившуюся Чехову засняли ласкающей себя

Анфиса Чехова поделилась новым фото.

Ведущая регулярно публикует кадры из своей жизни в блоге. На днях она шокировала публику откровенной фотографией, на которой она запечатлена полностью обнаженной. В подписи Анфиса опубликовала откровенный стих, который показался ее фанатам посвящением бывшему мужу. Такая ассоциация сильно разозлила звезду.

Теперь Чехова решила поговорить о том, что все люди разные. Она выложила фото в легком платье, которое сильно оголило ее ноги. Рукой женщина ласкает себя за грудь и смеется, держа во второй руке телефон. Осуждение различий в обществе сильно трогает Анфису. Она даже привела пример из животного мира, где нет такой проблемы. "Моногамный волк не осуждает полигамного льва, за то что жен у него много и вообще он не выполняет задачу любого самца добывать пищу (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала ведущая.

Подписчики с мнением Анфисы согласились. "Правда! Как правильно!", "Жаль ваши монологи нельзя скопировать! Я бы делилась ими на своих страницах! Вы очень грамотно и красиво не только пишите, но рассуждаете! Я считаю абсолютно так же!", "Здорово слышать и читать такие мысли, иногда мне хочется орать чаечкой, ну почему все должны быть одинаковы. Анфиса браво", "Золотые слова! На меня любят набрасываться за то, что отличаюсь от многих", "Да! Вот на все 1000% согласна. Вообще нельзя себя с кем-то сравнивать", "Конечно же все люди разные и вы все верно написали", - вторили комментаторы.