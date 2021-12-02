Повторила ошибку Градского: сжираемая страшным недугом Азиза отказалась ехать в больницу

Певица Азиза заразилась коронавирусом. У нее была высокая температура и поражение легких.

Азиза вместе с семьей живет в загородном доме, где по хозяйству ей помогает домработница. Она то и принесла в дом смертельно опасный вирус. Сначала у помощницы поднялась температура. Певица вызвала ей врача. Оказалось, что у женщины ковид.

Азизу не миновала злая участь, и она тоже заразилась. Певица призналась, что так плохо ей не было никогда. У нее была температура под 40 и страшная головная боль. Азизе сделали КТ и обнаружили небольшое поражение легких. Однако от госпитализации она отказалась, как и Александр Градский, который в сентябре перенес ковид, а потом с октября мучился от низкого давления, но в больницу ехать не хотел.

"Мне предложили лечь в больницу, так как у меня есть хроническое заболевание – бронхиальная астма. От госпитализации я отказалась, потому что дышала я нормально. Кашля особого не было. Решила лечиться дома", – рассказала певица.



Азиза целый месяц лечилась и соблюдала на домашнем режиме все рекомендации врачей. Певица отметила, что на протяжении всей болезни у нее была сильная слабость и обильное потоотделение. Запахи и вкусы казались извращенными, а аппетита не было вовсе. В итоге Азиза похудела на пять килограммов.

Выхаживал Азизу ее новый муж Александр, который дежурил у ее постели день и ночь. Сам мужчина не заразился, так как болел еще давно в Италии.