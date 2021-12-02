"Оскорбил и унизил": С многодетного Джигана трясут миллион за пропаганду ЛГБТ

Популярный хип-хоп исполнитель, вечный тусовщик и отец четырех детей Денис Устименко, более известный как Джиган, столкнулся с острой неприязнью. Общественный деятель Юрий Оболонский подал на него иск в суд с требованием выплатить крупную сумму денег — миллион рублей.
Дело в том, что в личном блоге Джиган распространял своеобразный контент, который некоторые сочли оскорбительным. Общественник заявил, что рэпер создает привлекательный образ ЛГБТ, который негативно влияет на сознание подростков.
"Джиган неоднократно оскорбил и унизил честь и достоинство как лично мое, так и охваченной данными постами аудитории, которая вынуждена была слушать и смотреть унизительные видео", — заявил Юрий Оболонский.
Мужчина полагает, что позиция рэпера негативно влияет на становление российских семей, способствуя разложению нравственных ценностей. Согласно имеющимся сведениям, иск против артиста уже приняли в обработку. Уже назначено заседание, где Джиган будет отстаивать свою невиновность. Оно запланировано на конец декабря.
Напомним, весной 2020 года Джиган угодил в реабилитационный центр, с целью избавления от пагубной зависимости. В то время артист едва не разрушил семью — его супруга Оксана Самойлова подавала на развод.
Чтобы спасти свою репутацию и заслужить прощение любимой, рэперу пришлось раскошелиться. С тех пор Джиган осыпает жену дорогущими подарками. Известно, что мужчина дарил браслет стоимостью в шесть миллионов рублей и роскошное авто стоимостью более 25 миллионов рублей. Благодаря таким презентам, Оксана Самойлова закрыла глаза на измены.