Разъяренный Гусман уличил антипрививочницу Шукшину в преступлении: Тяжелейшая смерть

Артистка практически сразу заявила о своей позиции. Она убеждена, что народ должен бороться с якобы непроверенной вакциной, которую ему якобы пытаются навязать. Недавно отечественный врачи написали целое обращение, в котором поименно обратились к каждому публичному человеку, который показательно высказывает то же мнение.
Медицинские работники обнародовали публичное письмо, в котором пригласили знаменитостей приехать в "красную зону". Они отметили, что после этого их мнение изменится. Однако Мария Шукшина вовсе не вдохновилась этой идеей и достаточно резко ответила врачам, что приглашает их в "зеленую зону", где всем правит здравый смысл.
Юлий Гусман подчеркнул, что очень хорошо относится к артистке и другим ее коллегам, которые придерживаются такой радикальной позиции, но вовсе не поддерживает их. По его мнению, подобные слова и действия – "преступление". Он отметил, что сегодня вакцина – это то "лекарство от тяжелейшей смерти", которое работает. Режиссер возмущен тем, что его приятели и коллеги "несут полный бред".
Деятель кино указал, что позитивно относится и к введению QR-кодов. Однако его беспокоит сама организация процесса. Он недоволен тем, что "игра в политику" якобы продолжается даже в такое страшное время. Все дело в том, что, сделав прививку заграницей, он прибыл в родную страну, но получить тут QR-код не может, так как другую вакцину в России не признают.