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Шоу-бизнес
Перенесший коронавирус Лещенко сообщил о желании вакцинироваться: Лучше сохранить жизнь!

Перенесший коронавирус Лещенко сообщил о желании вакцинироваться: Лучше сохранить жизнь!

В последнее время вопрос действенности вакцинации от коронавирусной инфекции стоит особенно остро. Так называемые "антипрививочники", среди которых много публичных людей, активно сражаются с теми, кто придерживаются иной точки зрения.
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Недавно конфликт привел к тому, что медицинские работники составили целое обращение, поименно назвав известных артистов, политических деятелей и певцов. Они предложили провести медийным личностям экскурсию по "красной зоне" и пообещали, что их мнение быстро изменится. Одним из самых резких ответов оказался тот, который Мария Шукшина выложила в своем телеграм-канале.

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Артистка отметила, что медицинские работники могли бы пройти с ней в "зеленую зону", в которой якобы царит здравый смысл. Знаменитость призвала всех написать письмо президенту с требованием прекратить громкое обсуждение темы дня в СМИ. Некоторые поддержали звезду, другие же не перестают удивляться тому, что она транслирует в соцсетях.

Лев Лещенко находится на стороне тех, кто не одобряет подобные высказывания. Исполнитель подчеркнул, что публика все еще не осознала всю серьезность ситуации из-за "бесшабашности", а также "кухонных" разговоров о влиянии вакцинации на генетику. Он отметил, что уже якобы доказано, что привитые граждане в основном спокойно переносят заболевание.

По словам артиста, вакцина якобы и правда может много на что влиять, но важно не это. "Лучше сохранить жизнь!" – сказал он. Певец подчеркнул, что стоит прислушаться к советам, которые дают профессионалы. Он рассказал, что переболел около шести месяцев назад, но как только будет необходимо, сразу хочет сделать прививку.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 ноября 2021, 11:55 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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