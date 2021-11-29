Антипрививочница Шукшина отказалась от празднования Дня победы: Добровольно впустили клешни фашистской гниды

54-летняя Мария Шукшина ранее ответила на приглашение врачей. Напомним, в какой-то момент ведущие эксперты, специализирующиеся на борьбе с коронавирусной инфекцией, пригласили медийных личностей, которые выступили против вакцинации, в "красную зону". Ответ последовал незамедлительно.
Артистка заявила, что приглашает медицинских работников в "зеленую зону", так как там царит здравый смысл. Она предложила написать письмо Владимиру Путину с требованием прекратить бурные обсуждения ситуации в СМИ. Поддержали ли коллеги радикальное решение – пока не совсем понятно. Однако на этом знаменитость не остановилась.
Мария Шукшина подчеркнула, что больше не будет праздновать День победы. По словам актрисы, Россия "добровольно впустил клешни фашисткой пропаганды". Так знаменитость намекнула на вакцинацию и тех, кто поддерживает всю ситуацию. Она отметила, что больше не будет обсуждать со своими детьми вопросы войны и патриотизма.
Отказалась звезда отечественного кино и от участия в Бессмертном полку. По ее словам, вся кампания заставила многих задуматься о том, где и как нам приходится жить. Сейчас она уверена, что люди якобы осознают всю суть ситуации в тот момент, когда вакцинировать принудительно начнут детей.