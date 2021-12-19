"Очередная отвратительная манипуляция": Шепелев взорвался из-за обвинений в сексуальном насилии

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев высказался в поддержку американского актера Криса Нота. Российский шоумен уверен, что звезда сериала "Секс в большом городе" стала жертвой оговора. Женщинам, которые обвиняют 67-летнего артиста в изнасилованиях, Шепелев не верит.
В "Сторис" личного микроблога Дмитрий Шепелев отметил, что дамы, которые называются пострадавшими от действий Нота, ведут себя очень обдуманно. Свои заявления жертвы сделали на фоне возросшей популярности артиста – сразу после премьеры сиквела "Секса в большом городе" "И просто так".
Дмитрий не исключает, что женщины, рассказывающие о пережитом насилии, пытаются нажиться на скандале. "Очередная отвратительная манипуляция, безмозглая итерация MeToo", – взорвался от негодования Шепелев.
Как писали "Дни.ру", на днях две женщины обвинили Криса Нота в сексуальном насилии. Своими историями дамы поделились на условиях анонимности.
Позднее всплыл третий эпизод. Американка утверждает, что Крис Нот надругался над ней 11 лет назад, когда она только отпраздновала 18-летие. Жертва познакомилась с артистом в ресторане, где работала. По словам женщины, звезда "Секса в большом городе" пыталась овладеть ею прямо на кухне заведения, но она успела убежать. По словам пострадавшей, Крис Нот не слышал слова "нет".