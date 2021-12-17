"Он спустил штаны и…" На звезде "Секса в большом городе" ставят крест после обвинений в изнасиловании

Журналисты собирали компромат на Криса Нота.

На прошлой неделе стартовал показ сиквела культовой теленовеллы "Секс в большом городе". Продолжение ленты, которое получило название "И просто так", побило рекорды по просмотрам на стриминговой платформе HBO Max. В первом же эпизоде зрители увидели смерть одного из главных персонажей – скончался муж главной героини, Мистер Биг, в исполнении актера Криса Нота. Поклонников ленты этот сюжетный поворот привел в состояние шока.

Между тем настоящую бомбу фанатам сериала приготовили не сценаристы, а журналисты. Американский журнал The Hollywood Reporter, как оказалось, собирал компромат на Криса Нота.

В августе этого, 2021 года, в редакцию издания позвонила женщина, которая обвинила Нота в изнасиловании. По словам пострадавшей, со звездой "Секса в большом городе" она познакомилась в 2015 году, когда была официанткой. Крис тогда сообщил новой знакомой, что его брак с актрисой Тарой Уилсон существует только на бумаге. В тот вечер пострадавшая выпила лишнего, после чего артист пригласил ее к себе домой. В квартире Нота, как сообщила женщина, она подверглась сексуальному насилию. "Следующее, что я помню, он спустил штаны и стоял передо мной. Он засунул свой член мне в рот", – рассказала пострадавшая. Несчастная заявляет, что не хотела вступать в интимную связь с актером и не подозревала о намерениях знаменитости.

Позднее, в октябре, с редакций The Hollywood Reporter связалась вторая жертва Криса Нота. Она рассказала, что пострадала от действий актера в 2004 году. В то время девушка работала в компании, которая была связана со звездами. Долгое время Нот заигрывал с пострадавшей, добыл номер ее мобильного телефона и оставлял ей двусмысленные сообщения. Однажды, как рассказывает девушка, артист обманом заманил ее в свою квартиру и изнасиловал.

Девушка сообщила журналистам, что пыталась остановить звезду "Секса в большом городе", но тот оставался глух к ее мольбам. Пострадавшая говорила Ноту, что ей очень больно и просила хотя бы взять презерватив. В тот же день жертва актера обратилась за медицинской помощью из-за кровотечения. Девушке наложили несколько швов. Доктора вызвали полицейских, но пострадавшая отказалась назвать имя обидчика, так как боялась позора и увольнения.

Крист Нот, в свою очередь, обвинения отрицает. По словам артиста, все сексуальные связи, в которые он когда-либо вступал были по обоюдному согласию.

Для Криса Нота скандал может обернуться если не уголовным делом, то значительными репутационными потерями. Например, бренд тренажеров Peloton, который на днях выпустил рекламу с Крисом Нотом в главной роли, уже удалил ролик из Сети. Шумиха ставит жирный крест на карьере 67-летней знаменитости.