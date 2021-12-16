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Шоу-бизнес
Уколы, полуголые танцы на пилоне и опасная болезнь: что происходит с 55-летней Ладой Дэнс

Уколы, полуголые танцы на пилоне и опасная болезнь: что происходит с 55-летней Ладой Дэнс

Исполнительница знаменитого хита "Аромат любви манит" до сих пор продолжает заниматься карьеру, однако теперь не только в качестве певицы
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Пик популярности певицы Лады Дэнс пришелся на 90-е годы. В те времена легендарные хиты артистки звучали буквально на каждом углу, а ее внешний вид будоражил мужчин и вызывал зависть у женщин. Удивительно, но многие до сих пор напевают песни "Девочка-ночь" и "Жить нужно в кайф", хотя Лада давно променяла оглушительный успех на тихое счастье.

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Стремительная карьера Лады Волковой (Волкова – настоящая фамилия Дэнс) началась после того, как она приняла участие в конкурсе молодых исполнителей "Юрмала-88". Призового места начинающая артистка не заняла, зато познакомилась со Светланой Лазаревой и Алиной Витебской – девушки основали "Женсовет". Трио в мини и с красными повязками просуществовало недолго, а Лада начала сольную карьеру под известным псевдонимом.

На сцене молодую и горячую исполнительницу, которая не только зажигательно пела, но и танцевала, ждал оглушительный успех. Несколько лет она регулярно выпускала треки, появлялась на обложках модных и эротических журналов, собирала толпы слушателей и работала в гастрольном графике, расписанном практически на годы вперед. А после 1997 года, когда звезда родила своего первенца, ее эстрадная слава начала затухать. Зато вскоре Лада предстала перед поклонниками в качестве актрисы.

Несмотря на то, что имя артистки давно не гремит так, как это было в 90-е, она продолжает активно работать. После рождения двух наследников, Ивана и Елизаветы, звезда стала уделять больше времени семье, но не оставила карьеру полностью. Певицу по-прежнему приглашают на концерты и корпоративы, к тому же, она до сих пор выпускает новые треки. Кроме того, знаменитость основала свое кадровое агентство, где помогает подбирать персонал звездным знакомым, и открыла магазин элитной мебели.

Многие до сих пор считают Лады Дэнс ретро-звездой, хотя она успешно покоряет современные площадки. Артистка ведет соцсети, по ее словам, пользуется успехом у молодежи. Исполнительница ведет активный образ жизни и не боится пробовать себя в чем-то новом. Так во время самоизоляции Лада освоила мастерство танцев на пилоне и не постеснялась опубликовать кадры, где она висит на шесте в полуобнаженном виде. Однако период пандемии не прошел гладко для артистки. Летом этого года артистка заболела ковидом и попала в госпиталь. В беседе с "АиФ" Лада рассказала, что болезнь сильно ее подломила – она была на грани жизни и смерти.

В свои 55 лет исполнительница прекрасно выглядит, но многие считают, что это заслуга пластических хирургов. По словам Дэнс, она никогда не прибегала к пластике и делала только уколы гиалуроновой кислоты. Звезда утверждает, что красоту ей удается поддерживать благодаря здоровому сну и занятиям спортом. Певица тратит на внешность около 100 тысяч рублей в месяц и, судя по всему, ей есть для кого стараться. После развода с бизнесменом Павлом Свирским, от которого Лада родила двоих наследников, она не раскрывает детали своей личной жизни. Однако, если верить словам артистки, она никогда не была одна больше двух недель.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 декабря 2021, 13:41 Источник: Anews.com ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Хулиганский вечер Лады Дэнс

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