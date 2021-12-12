"Влияние секты разрушительно": Сестра о причинах антипрививочных выступлений Шукшиной

Сестра Марии Шукшиной Ольга рассказала неожиданную правду.

Скандал вокруг антипрививочных выступлений артистки не утихает. Родственники Марии сильно переживают за нее, так как уверены, что она подверглась влиянию третьих лиц. Ольга Шукшина связала странное поведение сестры с ее неожиданной связью с бывшим настоятелем Среднеуральского женского монастыря Сергием.

Мария сняла комплементарный фильм о настоятеле, хотя пришедшую с тем же намерением Ксению Собчак не то, что не пустили на порог, а даже избили. Сергий относит себя к царебожникам, поясняет Ольга (Царебожническая идея кощунственна для обычного христианства и заключается в том, что Николай II является соискупителем вместе с Христом – Прим.ред.).

Младшая Шукшина уверена, что именно связь с настоятелем склонила Марию к подобному поведению и выступлениям против государства. Она очень переживает за сестру и не знает, как ей помочь. "Ведь влияние секты разрушительно в первую очередь для того, кто стал ее адептом", – не скрывает опасений Ольга.

Сестра артистки отмечает, что Мария всегда была тактичной и благодарной, уж точно не ругала власть. А теперь, после того как ей в этом году вручили "За заслуги перед Отечеством", она ругает власть и переходит даже на личные оскорбления некоторых ее представители. Такие изменения не могли произойти сами собой, уверена Ольга, на Марию оказывают сильное влияние.