Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Внучка работает за нищенскую зарплату, сын с семьей ночует в мотелях: как живут наследники Якубовича
"Страшилище – жуть": Изуродованный сын Яковлевой дошел до крайности
"Это наша дочка!": 67-летняя Успенская ошарашила признанием о ребенке от 45-летнего Баскова
Изувеченную Бузову экстренно госпитализировали: Капельницы и физиотерапия
партнеры
Воскресенье
12 декабря
Лента новостей
12:32
Налоговая и "уголовка": какую ответственность могут понести нелегально сдающие жилье россияне
12:26
"Влияние секты разрушительно": Сестра о причинах антипрививочных выступлений Шукшиной
11:41
"Все равно, с кем": Рудинштей перед смертью разоблачил наживающуюся на секс-скандале Проклову
11:15
"Тема уже навязла в зубах": почему в "Голубом огоньке" собирают "нафталиновых" звезд
11:08
"Не знаю, что такое секс": Мужчины отказываются ублажать пенсионерку Успенскую
10:59
Вскрылись подробности состояния почти переставшей ходить 83-летней Эдиты Пьехи
10:44
Байден подыграл Путину ради примирения с Россией – депутат Рады
08:08
Парамон Зимоуказатель: приметы и традиции 12 декабря
06:07
"Есть не надо": новые подробности в истории с весом Гузеевой
03:58
"Какие шикарные": Бузова выставила оголенные ягодицы
02:11
"Заложник образа": почему Жуков исполняет песни 20-летней давности
23:59
К чему снится стекло
22:10
"Сексуального характера не несет": видео голой Асмус разозлило россиян
20:12
Кто может рассчитывать на двойную пенсию перед Новым годом
18:01
Седокова заговорила о новой любви после слухов о разрыве с мужем
17:58
"Вообще огонь": Прилюдно оголившаяся Климова возбудила народ
17:57
Экс-президент Казахстана Назарбаев назвал настоящие причины развала СССР
17:56
"Нервы, деньги и время": что будет с имуществом Лепса после развода
17:33
"Проект могут закрыть": Смерть Градского стала судьбоносной для "Голоса"
16:52
"Лет 40 не было секса": Оголившую ягодицы Бузову подняли на смех
16:24
Воля и Харламов намекнули на интимные предпочтения Киркорова
15:51
Роман в стихах: Бывший муж Бородиной закрутил интрижку с молодой поэтессой
15:46
"Всем даются испытания": адвокат жены Лепса раскрыла причину ее развода с певцом
15:27
Появились данные о преемнике Градского в шоу "Голос"
15:24
"Никто не верит, что это я": Басков рассказал о поиске партнеров на сайтах знакомств
15:05
"Парад уродов": артистов с "Золотого Граммофона" разнесли в пух и прах
15:05
Престарелая Яковлева в мехах удовлетворилась куклой мужика с длинными органами
15:04
Напавших на мужчину в подземном переходе в Москве задержали
14:36
Нуждающаяся в помощи врачей Макеева напугала народ
14:22
"Хочется ее придушить!": Панайотов спасается от настойчивой жены в другой квартире
13:56
"Здоровья вам": болезненный вид Малахова перепугал народ
13:40
"Руки не опускай": Восторженного Панина засняли в объятиях мужчины
13:12
В России снова выявили более 30 тысяч новых заражений COVID-19
12:45
Дочь Анастасии Заворотнюк сгорела на Мальдивах
12:40
Врачи ошарашили Хилькевич диагнозом: Определили, что у меня ребенок с синдромом Дауна
12:40
"Там все подстроили": Кто выжил Васильеву из театра Маяковского
12:11
"В роду не все гладко": у Киркорова обнаружили ужасное проклятие
11:54
Скандалистка Рудковская набросилась на Собчак на благотворительном вечере
11:47
Умер выступивший на "Евровидении" народный артист Михаил Финберг
11:02
"Отрицательно отношусь": Поднятая на смех Лорак жестко прошлась по Галкину
10:59
"Маша даже не актриса": сестра отвернулась от антипрививочницы Шукшиной
10:50
"Как вам не стыдно?": представители обгоревшей Хлебниковой разразились гневной тирадой после слухов
10:09
МИД России предупредил НАТО об угрозе "масштабного конфликта" из-за размещения комплексов на Украине
08:11
Названы способы подзаработать перед Новым годом
06:02
День святителя Феодора Симоновского: традиции и приметы 11 декабря
04:16
"Стресс и депрессия": располневшая Аллегрова резко сдала
02:29
"Итоги года у меня не очень хорошие": 76-летний Антонов о тяжелом восстановлении после операции
02:14
"Очень личное": Бородина рассказала о пластике груди
02:00
Врач вдохнул в нее жизнь: округлившуюся после долгой комы МакSим поздравляют с беременностью
23:58
К чему снится грязь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Больше половины украинцев назвали Россию враждебной страной
Кривляние пенсионеров под фанеру: новогодний "Огонек" высмеяли за силикон, зубы цвета унитаза и парики
"Какие шикарные": Бузова выставила оголенные ягодицы
Нуждающаяся в помощи врачей Макеева напугала народ
Разгуливает в стрингах, выходит за афериста и хранит интимные фото Шаляпина: как живет 66-летняя Копенкина
Вскрылась причина развода Лепса с женой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Не знаю, что такое секс": Мужчины отказываются ублажать пенсионерку Успенскую

"Не знаю, что такое секс": Мужчины отказываются ублажать пенсионерку Успенскую

Любовь Успенская поделилась откровением.
прочитано 297 раз

Артистка регулярно рассказывает о новых молодых любовниках, с которыми появляется на публике. Только вот Успенская пожаловалась на нехватку интимных отношений. По всей видимости, многочисленные мужчины по какой-то причине отказываются ублажать самопровозглашенную "королеву шансона". 67-летняя певица откровенно рассказала об отсутствии секса в программе "Ты не поверишь!".

ПО ТЕМЕ

Облачившаяся в дерзкое мини Успенская возмутила россиян

"Воспитайте": Дочь Успенской огрела новостью о взрослом ребенке

 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Корреспондент шоу напомнил Любови Залмановне, что недавно был международный день секса. "Я вообще не знаю, что это такое, честно говоря", – отозвалась Успенская. После такого откровенного признания артистка решила, что разговор на эту тему пора заканчивать и перевела беседу в другое русло.

Любовь Успенская большое внимание уделяет своей внешности. Она постоянно пользуется услугами пластических хирургов, исправляет фигуру и возрастные изменения лица. Череда операций довела тело артистки до совершенства, по ее мнению. Она настолько довольна работой специалистов, что собирается сняться в клипе без одежды.

Ранее Любовь Успенская разгневала поклонников своей слишком короткой юбкой. На платье также были глубокие разрезы на бедрах. Успенская пела песню "Фартовая" в компании 4-летней девочки. Фанаты остались недовольны увиденным.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
12 декабря 2021, 11:08 Источник: "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

67-летнюю Успенскую в сексуальных панталонах приняли за немецкую порноактрису

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Роман в стихах: Бывший муж Бородиной закрутил интрижку с молодой поэтессой

Бизнесмен быстро отошел от развода

Шоу-бизнес

"Парад уродов": артистов с "Золотого Граммофона" разнесли в пух и прах

Что не так с премией?
Шоу-бизнес

Врачи ошарашили Хилькевич диагнозом: Определили, что у меня ребенок с синдромом Дауна

Актриса приняла решение

Шоу-бизнес

Престарелая Яковлева в мехах удовлетворилась куклой мужика с длинными органами

Поклонники не ожидали

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Здоровье

В России снова выявили более 30 тысяч новых заражений COVID-19
Выявлено 30 873 новых случаев коронавируса в России
За сутки в России ковидом заболели 30 209 человек
Кардиохирург Минздрава Бокерия объяснил рекордную смертность в России: Люди боятся и терпят

Спорт

"Мой личный ад": Отбитой об лед Волосожар потребовалась операция
"Не жалуйся!": Ягудин влез в грязные разборки Рудковской и Тарасовой после заявлений о "бесталанном" сыне
Умер бывший тренер футбольного клуба "Ростов"
Вскрылась неприятная правда о дуэте Медведевой и Милохина

Регионы

В Челябинске из-за аварии на теплосетях машину залило кипятком
В Петербурге боец ММА избил полицейских
На Алтале разбился вертолет
В Бурятии частный вертолет совершил аварийную посадку
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+