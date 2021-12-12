"Не знаю, что такое секс": Мужчины отказываются ублажать пенсионерку Успенскую

Артистка регулярно рассказывает о новых молодых любовниках, с которыми появляется на публике. Только вот Успенская пожаловалась на нехватку интимных отношений. По всей видимости, многочисленные мужчины по какой-то причине отказываются ублажать самопровозглашенную "королеву шансона". 67-летняя певица откровенно рассказала об отсутствии секса в программе "Ты не поверишь!".
Корреспондент шоу напомнил Любови Залмановне, что недавно был международный день секса. "Я вообще не знаю, что это такое, честно говоря", – отозвалась Успенская. После такого откровенного признания артистка решила, что разговор на эту тему пора заканчивать и перевела беседу в другое русло.
Любовь Успенская большое внимание уделяет своей внешности. Она постоянно пользуется услугами пластических хирургов, исправляет фигуру и возрастные изменения лица. Череда операций довела тело артистки до совершенства, по ее мнению. Она настолько довольна работой специалистов, что собирается сняться в клипе без одежды.
Ранее Любовь Успенская разгневала поклонников своей слишком короткой юбкой. На платье также были глубокие разрезы на бедрах. Успенская пела песню "Фартовая" в компании 4-летней девочки. Фанаты остались недовольны увиденным.