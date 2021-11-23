"Снова рожать": Ставшая матерью Серябкина спешит за вторым

Поп-дива Ольга Серябкина не может остановиться. Роды сильно повлияли на нее.

Экс-участница группы "Серебро" Ольга Серябкина рассказала о впечатлениях после того, как произвела на свет первенца. Малыш Лука родился 20-го ноября 2021 года. Певица не стала скрывать от фанатов эмоций и выдала им все в подробностях.

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Роды начались раньше срока, но врачи и муж не позволяли звезде впадать в уныние. В итоге процесс завершился успешно и Ольга Серябкина получила огромное удовольствие. Поп-дива так воодушевилась счастьем материнства, что захотела скорее зачать второго ребенка.

Первая медицинская консультация после долгожданного события началась странно. В первую очередь артистка накинулась на врача с вопросом о продолжении рода. "Когда можно снова рожать?" — поинтересовалась Ольга Серябкина.



Когда чувство эйфории немного утихло, поп-дива призналась фанатам, что идея о втором малыше ее не покинула. Певица готовится повторно оказаться в "интересном положении" в недалеком будущем. Сейчас звезда ощущает атмосферу праздника и воспринимает реальность под другим углом, ведь теперь у нее есть крошечный наследник.

"Я сейчас совсем не переживаю, а учусь общаться с Лукой и начинаю адаптироваться к новому для себя качеству и роли – что я теперь МАМА", — объявила Ольга Серябкина в "Инстаграм".