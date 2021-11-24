Двухкомнатная палата и шестиразовое питание: сколько стоили роды Серябкиной

На днях 36-летняя Ольга Серябкина стала мамой. Певица рожала в одном из столичных роддомов.

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина родила мальчика от бизнесмена Георгия Начкебия. Сына назвали Лукой.

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Артистке так понравились условия в элитной московской клинике, что она сразу захотела рожать еще. Многие подумали, что Серябкина ляпнула это будучи в состоянии аффекта после родов. Однако спустя время ее мнение не изменилось. Ольга Серябкина действительно согласна стать мамой второй раз. Ее не испугали ни страшилки о тяжелых и болезненных родах, ни перспектива бессонных ночей.

Роды показались ей комфортными и даже веселыми. Не удивительно, ведь стоили они более миллиона рублей. По данным СМИ, сам процесс стоил Серябкиной миллион рублей, а пребывание в двухкомнатной палате с шестиразовым питанием еще двести тысяч рублей.

Кроме того Ольга Серябкина сообщила, что ей не пришлось собирать с собой в роддом сумку на выписку. Всем необходимым ее обеспечили в клинике, и это входило в стоимость обслживания.

Ранее сообщалось, что Ольга Серябкина родила раньше срока. Однако благодаря слаженной работе медицинского персонала удалось избежать неблагоприятных последствий преждевременных родов для мамы и ребенка.