Трагическая смерть жены, гибель дочери: что случилось с вдовцом Марины Левтовой

Актер и режиссер Юрий Мороз стал вдовцом в 43 года. Его супругу Марину Левтову забрала трагическая случайность. Несмотря на то, что кинорежиссеру все-таки посчастливилось снова встретить любовь, ему до сих пор тяжело говорить о покойной жене

В феврале 2000 года жизнь 40-летней красавицы Марины Левтовой забрала авария. Трагедия произошла во время уикенда, который актриса проводила в Подмосковье вместе с 16-летней дочкой, Дарьей Мороз, и компанией друзей. Близкие артистки до сих пор с ужасом вспоминают этот день, а ее наследница считает, что мама спасла ее от гибели.

В тот злополучный вечер на снегоход сели бизнесмен и друг семьи Михаил Рудяк, юная Дарья Мороз и ее мама Марина Левтова. Рудяк, который управлял машиной, не разглядел овраг из-за кустов и сугробов – снегоход улетел вниз и врезался в дерево. Дарья пострадала меньше всех и получила несколько переломов. А ее мама, которая сидела сзади и, как считает звезда "Содержанок", уберегла ее от гибели, скончалась из-за удара головой об дерево. Однако именно актриса не должна была оказаться на снегоходе. Родительница села туда только потому, что переживала за дочку.

Утрату самого близкого человека тяжело переживала и Дарья, и ее отец. Юрий Мороз был вынужден сообщить дочери страшную весть еще в больнице, как только она пришла в себя. К тому же, после гибели супруги на его плечи легла забота о несовершеннолетней наследнице. Как рассказывала звезда "Содержанок", долгое время они с отцом держались на плаву только благодаря друг другу.

После смерти Марины овдовевший Юрий погрузился в работу и съемки сериала "Каменская". Однако вскоре у мужчины вновь загорелись глаза – он влюбился в молодую актрису Викторию Исакову. Спутники оказались совершенно разными людьми, но им удалось построить крепкие отношения. Поговаривают, что в свое время Исакова, как и Мороз, пережила потерю любимого человека. Кроме того, в 2003 году пара пережила общую утрату.

Много лет назад маленькая дочка возлюбленных скончалась, не дожив и до четырех месяцев. Спустя год потерявший ребенка отец объяснил, что ему тяжело касаться этой темы. А Исакова, высказавшаяся только спустя 17 лет, рассказала, что проблема была в их совместимости с Мороз. К счастью, все решилось благодаря заграничным врачам. В 2015 у Виктории и Юрия родилась дочка Варвара.

В этом году Варе исполнилось уже шесть лет. Счастливые родители рассказали общественности о девочке только через два года после прибавления. Несмотря на то, что девочка стала самым младшим членом семьи, она уже носит почетный статус тети. Варвара младшей своей племянницы Ани, дочери Дарьи Мороз от Константина Богомолова, на пять лет.