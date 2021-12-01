"Коварная болезнь": умерла звезда "Битвы экстрасенсов"

53-летняя звезда популярного телепроекта скончалась 30-ого ноября. Ольга Седова стала еще одной жертвой злосчастного коронавируса. СМИ трагическую новость сообщил коллега и хороший знакомый Седовой – родовой шаман Кагарай.
"Коварная болезнь забрала ее слишком рано..." – с горечью заявил друг покойной.
Смерть участницы шоу подтвердил и ее сын Константин. По его словам, женщина почувствовала себя плохо еще 14-ого ноября, но ехать в больницу не хотела. На следующий день ей стало еще хуже, и в больницу Ольга попала уже в тяжелом состоянии. Медики подключили известную пациентку к аппарату искусственной почки и к аппарату ИВЛ. Также, по свидетельству сына, она пребывала на аппарате искусственного кровообращения. Однако эти меры не помогли. Ольга Седова скончалась от последствий ковида.
Трагизм этой ситуации состоит еще и в том, что Ольгу некому хоронить, так как сын и муж умершей тоже болеют коронавирусом и сидят дома на карантине. Здоровой осталась лишь одна дочь – об этом сообщил "МК".
Ольга Седова много времени посвящала своей семье, усиленно занималась воспитанием детей. Еще в юности она открыла в себе способности снимать боль у других людей. Женщина занималась белой магией, а после участия в шоу "Битва экстрасенсов" еще повысила свою квалификацию и стала магом и парапсихологом высшей категории.
Уход Ольги Седовой стал настоящей трагедией не только для ее любящей семьи, но и для благодарных клиентов женщины и преданных поклонников шоу "Битва экстрасенсов".