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Шоу-бизнес
"Жажда молодого красивого парня": помощник раскрыл подробности гей-утех с доктором Курпатовым

"Жажда молодого красивого парня": помощник раскрыл подробности гей-утех с доктором Курпатовым

Громкий скандал с участием Андрея Курпатова и его молодого помощника Алексея Иевского получил продолжение.
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Бывший помощник доктора Курпатова после обвинений своего начальника в мошенничестве оказался в СИЗО. Спустя почти два месяца пребывания в "Крестах" Алексей Иевский решил высказаться и написал письмо, в котором разоблачил известного психотерапевта.

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Экс-помощник Курпатова рассказал о том, как доктор выбирал себе "мальчиков". По словам Иевского, в основном взрослый мужчина останавливался на молодых парнях, у которых были определенные сложности в семье. Однако с самим Иевским получилось несколько иначе. Алексей был бортпроводником, и доктор просто случайно заприметил его в самолете.

"Им руководил не здравый смысл, а жажда молодого красивого парня," – раскрыл мужчина подробности сексуальных предпочтений доктора.

Судя по всему, тогда же или чуть позже Курпатов позвал Иевского на должность своего личного помощника. По словам бывшего бортпроводника, эта должность была придумана доктором именно для того, что избавиться от одиночества. На это место он приглашал молодых и амбициозных мужчин.

Позже отношения начальника и помощника из рабочих перетекли в личные. В письме Иевский утверждает, что Курпатов пытался его дрессировать, убеждал, что он для молодого мужчины самый близкий человек, а позже с помощью своего коллеги даже подсадил на специальные препараты.

Обращаясь к самому психотерапевту, экс-помощник обвинил его в многочисленных изменах. Рассказывая о гей-утехах доктора, заключенный заявил, что тот приглашал домой любовников под видом коллег и даже устроил к себе на работу мужчину, оказывающего сексуальные услуги за деньги. Письмо Иевского попало в распоряжение "КП".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что связь Андрея Курпатова с молодым помощником возмутила депутата.

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Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 декабря 2021, 15:50 Источник: КП ✓ Надежный источник

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