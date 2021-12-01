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Шоу-бизнес
Схватившаяся за живот Малахова сообщила о беременности: Муж счастлив!

Схватившаяся за живот Малахова сообщила о беременности: Муж счастлив!

В последнее время приятных новостей в Сети все меньше. Однако сегодня одной знаменитости все-таки удалось обрадовать поклонников.
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Сегодня Утром Евгения Малахова опубликовала неожиданное фото. На кадре она предстала перед публикой практически голой. Тело знаменитости оказалось обвязано лишь тюлем. Она обняла свой округлившийся живот и выглядела абсолютно счастливой.

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В октябре бывшей солистке группы Reflex исполнилось 33 года. О ее личной жизни известно не так много, так как о деталях артистка распространяться не любит. Еще в 2014 году она вышла замуж за популярного режиссера Рената Давлетьярова. Несмотря на солидную разницу в возрасте, пара прожила вместе около пяти лет.

Сама Евгения Малахова тогда рассказывала, что более 25 лет, разделяющие их с бывшим супругом, якобы не играли никакой роли. Они долго пытались сохранить семью, но ничего не вышло. В 2020 году она вышла замуж еще раз. С бизнесменом Андреем Тарасовым все изменилось. Публика давно интересовалась у дивы, когда им стоит ждать пополнения. Момент настал.

Артистка сообщила, что в ее 33 года их в семье скоро станет трое. Поклонники бурно отреагировали на ситуацию. "Вот вы скрывать умеете! Я бы не догадалась!", "Как здорово, муж счастлив!", "Правильно, мир должен видеть такую красоту", "Женечка, от всей души рада за тебя! Как же тебе идет", "Ну, потрясающая мамочка", – ахнули подписчики.

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Фото: Vojtech Vlk / CTK / www.globallookpress.com
Автор: 1 декабря 2021, 12:49 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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