"Непутевая жизнь": Бросившая жениха экс-супруга Шаляпина сравнила мужиков со скотиной

Бизнесвумен Лариса Копенкина после развода с Прохором Шаляпиным не раз окуналась в романтические приключения. Многие привели к провалу, поэтому на последний возлагались большие надежды.
Казалось, в личной жизни 66-летней женщины загорелся зеленый свет — в этом году ей сделал предложение новый избранник Василий Райский. Однако на днях экс-возлюбленная Прохора Шаляпина прямо-таки сбежала из-под венца, бросив жениха на произвол судьбы.
О причинах дерзкого поступка знаменитость умолчала. Она лишь отметила, что свадьба ее совсем волнует — сейчас женщине хочется посвятить себя путешествиям. "Ну потому что у меня такая жизнь непутевая", — неоднозначно выразилась Лариса.
Вдобавок к этому экс-супруга Прохора Шаляпина унизительно высказалась о представителях сильного пола. Она посоветовала не придавать им большого значения, так как они непостоянны — сегодня есть, а завтра нет. "Получайте удовольствие от жизни, а не от мужиков", — высказалась бизнесвумен Копенкина.
Философские рассуждения довели даму до того, что она иносказательно сравнила мужиков со скотиной. "Где сочная трава, там и они пытаются пастись", — объявила сбежавшая невеста. Что именно она подразумевала под "сочной травой" осталось загадкой.
Напомним, Прохор Шаляпин женился на Ларисе Копенкиной в 2013 году. Союз дал трещину уже через год после бракосочетания.
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