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Шоу-бизнес
Адвокат прокомментировал новость о тюремном сроке матери Шаляпина

Адвокат прокомментировал новость о тюремном сроке матери Шаляпина

Недавно мать Прохора Шаляпина оказалась в центре скандала. Адвокат дал прогноз.

Продолжение: "Непутевая жизнь": Бросившая жениха экс-супруга Шаляпина сравнила мужиков со скотиной
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В начале ноября в отношении санитарки Елены Колесниковой возбудили уголовное дело о взяточничестве. Мать Шаляпина обвиняют в незаконном получении и растрате денег.

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Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

Адвокат Александр Бенхин заявил, что вина женщины в данной ситуации минимальна, а обвинения по уголовному делу не соответствуют правде. Колесникову взяли с поличным, когда она принимала тысячу рублей.

Напомним, по версии следствия, мать Прохора Шаляпина, которая работает санитаркой в городской больнице, якобы за деньги освобождала людей от исправительных работ.

По словам адвоката, суть дела изложена не совсем правдиво. На самом деле мать Шаляпина якобы не себе брала деньги, а покупала что-то на нужды больницы...

"Деньги, которые она брала вроде у заинтересованных лиц, не совсем себе брала. Там покупались какие-то вещи для больницы", – заявил Бенхин в беседе с Пятым каналом.

Адвокат при этом не стал отрицать вину женщины, как и она сама. Правозащитник добавил, что по вменяемой матери Шаляпина статье можно получить реальный тюремный срок, которого женщина не заслуживает. По мнению адвоката, Колесникову не должны так строго наказывать, потому что она не является должностным лицом.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 ноября 2021, 14:03 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

комментарии

Ответить:

Гость895248
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Маша.
Я уверена, что Елена Ивановна порядочная сестра-хозяйка, случайность, нелепость ситуации, может и впрямь эта тысяча рублей была на нужды больных, не должна она сидеть в тюрьме, она не виновата, но хоть условный бы дали, пожалели ее, здоровья нет, не губите бедную женщину!
Проша у Малахова на передаче рассказывал, что маму взяли с поличным не с тысячей, а с пятью! И не один раз! По камерам все проследили. С одного раза дело не заводят, умная вы такая!!!
Маша.
Пожаловаться Ответить
Я уверена, что Елена Ивановна порядочная сестра-хозяйка, случайность, нелепость ситуации, может и впрямь эта тысяча рублей была на нужды больных, не должна она сидеть в тюрьме, она не виновата, но хоть условный бы дали, пожалели ее, здоровья нет, не губите бедную женщину!
Гость895110
Пожаловаться Ответить
Она мне сразу не понравилась, оба жадные, за каждую копейку готовы на криминал, а Бехтин хитрoжoпый жид, вон как решил, что мамаша горшки покупала для больных! Просто бред! Никакой справедливости нет нигде! Везде сплошные деньги, деньги, деньги!!!
Роза Сарбитова
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Маманя тоже решила певицей работать?
Гость889611
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Мезкое семейство Прони Шляпникова. Яблоко от яблони недалеко падает. Зачем эти новости от <цензура> "оно"?
1

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