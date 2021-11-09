Адвокат прокомментировал новость о тюремном сроке матери Шаляпина

В начале ноября в отношении санитарки Елены Колесниковой возбудили уголовное дело о взяточничестве. Мать Шаляпина обвиняют в незаконном получении и растрате денег.
Адвокат Александр Бенхин заявил, что вина женщины в данной ситуации минимальна, а обвинения по уголовному делу не соответствуют правде. Колесникову взяли с поличным, когда она принимала тысячу рублей.
Напомним, по версии следствия, мать Прохора Шаляпина, которая работает санитаркой в городской больнице, якобы за деньги освобождала людей от исправительных работ.
По словам адвоката, суть дела изложена не совсем правдиво. На самом деле мать Шаляпина якобы не себе брала деньги, а покупала что-то на нужды больницы...
"Деньги, которые она брала вроде у заинтересованных лиц, не совсем себе брала. Там покупались какие-то вещи для больницы", – заявил Бенхин в беседе с Пятым каналом.
Адвокат при этом не стал отрицать вину женщины, как и она сама. Правозащитник добавил, что по вменяемой матери Шаляпина статье можно получить реальный тюремный срок, которого женщина не заслуживает. По мнению адвоката, Колесникову не должны так строго наказывать, потому что она не является должностным лицом.
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