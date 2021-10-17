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Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовской придется отвечать перед судом за клевету

Цымбалюк-Романовской придется отвечать перед судом за клевету

Адвокат заявил о том, что у Шаляпина есть шанс выиграть дело против бывшей жены Джигарханяна
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Недавно бывшая супруга скончавшегося в 2020 году известного российского и армянского актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила популярного певца Прохора Шаляпина в обмане. Женщина заявила, что смерть его жены-миллионерши является постановкой, в которую она не верит.

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 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

Адвокат Андрей Сарычев сообщил о том, что, с одной стороны, против пианистки нечего заявить, так как она просто высказала свое мнение. Слова "Я не верю..." являются оценочным суждением и не претендуют на правду, ведь таким образом женщина просто рассказала о своих личных предположениях, и она не призывает никого думать так же.

Тем не менее, адвокат считает, что в этой истории есть, за что зацепиться. Дело в том, что в одном из своих высказываний Цымбалюк-Романовская назвала Шаляпина "обманщиком". А это уже является клеветой, за которую певицу, вполне возможно, могут привлечь к ответственности.

Шаляпин не намерен оставлять высказывания подобного рода незамеченными. Он настроен бороться за правду и отстаивать свою честь и честь скончавшейся от тяжелой болезни супруги-миллионерши, которая практически сразу после свадьбы заразилась коронавирусной инфекцией и попала в больницу, где вскоре умерла, не справившись с вирусом.

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Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
17 октября 2021, 13:51 Источник: ФАН ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость875356
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Какие, там суды! Просто, Цымбик с Прошей договорились напомнить о себе. Их давно на шоу не звали, а это их источник дохода, возможно даже основной. Так что, скоро увидим постановочные разборки жизнерадостного Проши и непробиваемого Цымбика.
Гость879440
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Интересно, автора ещё не тошнит от фамилии Цымбалюк - Романовская да ещё и с таким же длинным именем Виталина, которая с Украины? И от всех связанных с ней историй,ниже плинтуса и вне человеческого понимания?
гость
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Как уже писали раньше, два фрика-тунеядца нашли новую тему для пиара. Но дураков уже нет, чтобы регировать на такую дешёвую муть. Как этим престарелым не хочется работать. Хотя кто их трудоустроит, двух лживых существ? Их репутация испорчена пожизненно. Вот и придумывают им горе-писатели, вроде Лениной, примитные сценарии. Джигурда немного заработал на пиаре, а в результате манипуляций стал стабильным фриком, по которому плачет психушка. Прошу и Ц. ждёт ещё более суровое возмездие, хотя куда больше.
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