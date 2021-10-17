Цымбалюк-Романовской придется отвечать перед судом за клевету

Адвокат заявил о том, что у Шаляпина есть шанс выиграть дело против бывшей жены Джигарханяна

Недавно бывшая супруга скончавшегося в 2020 году известного российского и армянского актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила популярного певца Прохора Шаляпина в обмане. Женщина заявила, что смерть его жены-миллионерши является постановкой, в которую она не верит.

Адвокат Андрей Сарычев сообщил о том, что, с одной стороны, против пианистки нечего заявить, так как она просто высказала свое мнение. Слова "Я не верю..." являются оценочным суждением и не претендуют на правду, ведь таким образом женщина просто рассказала о своих личных предположениях, и она не призывает никого думать так же.

Тем не менее, адвокат считает, что в этой истории есть, за что зацепиться. Дело в том, что в одном из своих высказываний Цымбалюк-Романовская назвала Шаляпина "обманщиком". А это уже является клеветой, за которую певицу, вполне возможно, могут привлечь к ответственности.

Шаляпин не намерен оставлять высказывания подобного рода незамеченными. Он настроен бороться за правду и отстаивать свою честь и честь скончавшейся от тяжелой болезни супруги-миллионерши, которая практически сразу после свадьбы заразилась коронавирусной инфекцией и попала в больницу, где вскоре умерла, не справившись с вирусом.