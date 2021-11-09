Обвешанная бриллиантами Литвинова вызвала оторопь: Зачем брить брови?

Новая фотография Ренаты Литвиной вызвала неоднозначные эмоции у поклонников. Многие просто испугались.

54-летняя артистка, режиссер и ведущая не перестает удивлять публику. Обычно она не изменяет собственному стилю. Знаменитость предпочитает роскошь: дорогие украшения, красная помада, длинные стрелки, экстравагантные черные костюмы и прически в стиле 80-х. При этом она вовсе не боится показаться странной.

Для многих поклонников именно Рената Литвинова является не только иконой стиля, но и примером того, как должна выглядеть и вести себя женщина. Однако сама она относится к себе и миру с большим юмором и с радостью принимает участие в самых необычных съемках. На этот раз актриса предстала перед подписчиками в необычном амплуа.

Звезда отечественного телевидения опубликовала новое фото. На кадре она одета в майку на тонких бретельках, длинные кожаные перчатки, переходящие в куртку. Изюминкой образа стали украшения с бриллиантами в виде змей, обвивающих шею и запястье дивы. Более всего публику поразил тот факт, что на кадре у артистки нет бровей.

Подписчики Ренаты Литвиновой разделились на два лагеря. Первые остались в полном восторге от ее появления. Они указали, что знаменитость не только невероятно красивая, но и очень смелая. Другие же просто испугались. "Зачем брить брови?", "Безбровость не к лицу", "Все-таки брови должны присутствовать на лице женщины. Но, если акцент на ювелирку, то ход понятен", – возмутились они.