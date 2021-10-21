"Как восковая": пожелтевшая Литвинова шокировала мертвецким видом

54-летняя Рената Литвинова создала вокруг себя образ загадочной талантливой личности. Многие считают ее странной, а кто-то не от мира сего. Так или иначе Литвинову часто называют иконой стиля, и этого у нее не отнять.
На днях Рената Литвинова вновь привела поклонников в тонус и испугала их новым странным образом. В своем "Инстаграм" она опубликовала интересный снимок. Актриса и режиссер предстала на фото обнаженной, укутанной в черное бесформенное одеяние, с бледно-желтоватой кожей, с недокрашенными губами и тонкими как ниточки бровями.
"Контроль хаоса с утра и так каждый день…( выставка Северный ветер в галерее @triumphgallery продлится до 24 октября )", – написала Литвинова. (Орфография и пунктуация авторские – прим. ред.).
Из-за странного грима и неестественной позы Рената Литвинова показалась фанатам мертвецки бледной и перекошенной. Некоторые просто испугались, увидев такое.
"Как восковая"; "Странное фото"; "О Господи! Чур меня!" – написали поклонники.
Напомним, Рената Литвинова два раза была замужем. Оба брака закончились разводом. У актрисы есть единственная дочь Ульяна, которой сейчас 20 лет.
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