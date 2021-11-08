Покрылась шерстью и пошла пятнами: врачи исследуют кровь несчастной вдовы Этуша

Елена Этуш – четвертая жена Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с легендарным актером почти двадцать лет. Разница в 42 года не мешала им. Но уже третий год Елена Евгеньевна – вдова...



прочитано 46443 раза