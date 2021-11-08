Покрылась шерстью и пошла пятнами: врачи исследуют кровь несчастной вдовы Этуша

Смерть любимого мужа, конечно, подкосила красавицу Елену Этуш. И сегодня, в 56 лет, она все чаще бывает у врачей. Например, пытается с их помощью избавиться от аллергии.
"Анализ крови за 30 тысяч аллергии не показал, – жалуется вдова. – Ни на что". Врач пояснил "Дни.ру", что в ходе такого исследования оценивается содержание в крови специфических иммуноглобулинов E (IgE), участвующих в аллергической реакции – избыточном ответе иммунной системы на воздействие обычных факторов внешней среды. При анализе аллергены вступают в реакцию с сывороткой крови. А показателем наличия заболевания является уровень эозинофилов, который у пациентов с аллергией будет завышенным.
"Приехала в гости к сестре, у которой две длинношерстные кошки, – продолжает вдова Этуша. – Подхватилась в пять утра домой: вся одежда в шерсти, а я вся в красных пятнах. Короче, туфта этот аллергочип!"
Друзья спросили Елену Этуш, почему исследование оказалось столь дорогим. "Накожный анализ меня не взял, а такой анализ бесплатно не делается нигде. Я к платным врачам не хожу. Я к хорошей клинике прикреплена", – пояснила грамотная вдова.
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